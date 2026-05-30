Ministerul Energiei: Valoarea plăților efectuate din PNRR în acest an a depășit 76 milioane de euro

Valoarea plăților efectuate, până în prezent, de Ministerul Energiei, prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a depășit 76 milioane de euro, în creștere cu aproximativ 14 milioane de euro față de data de 22 mai 2026.

Potrivit datelor postate, vineri, de ministerul de resort pe pagina oficială de Facebook a instituției, în perioada 22-29 mai 2026, au fost autorizate și plătite trei cereri de transfer aferente proiectelor finanțate prin PNRR.

‘În vederea prezentării unei imagini a stadiului plăților integrale în gestionarea PNRR, s-au integrat și datele financiare aferente implementării investiției 5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial, unde până în prezent au fost plătite încă 23 de cereri, demers continuat și în cadrul Fondului pentru Modernizare – Program cheie 7, unde a fost alocată o sumă de 150 milioane de euro pentru continuarea modernizării industriale. Total plăți cumulate către beneficiari de la începutul programului: aproximativ 296 milioane euro’, notează sursa citată.

În același timp, există în curs de procesare 82 de cereri de plată, în cuantum de aproximativ 120 milioane de euro.

La nivelul structurii cererilor de transfer în curs de procesare, în anul 2024, totalul s-a ridicat la circa 3,5 milioane de euro pentru șapte dosare, din care 890.000 de euro în șase dosare (trimestrul 3), iar 2,45 milioane de euro pentru un dosar, în trimestrul 4.

În 2025, există cereri de transfer de 81,5 milioane de euro pentru 48 de dosare, împărțite astfel: trimestrul 1 – sumă de 3,23 milioane euro (trei dosare), trimestrul 2 – sumă de 5,52 milioane euro (șapte dosare), trimestrul 3 – sumă de 30,85 milioane euro (21 de dosare) și trimestrul 4 – suma de 41,90 milioane euro (17 dosare).

De asemenea, în 2026, până în prezent, au fost consemnate cereri de aproximativ 35,1 milioane de euro pentru 27 dosare: 19,1 milioane euro pentru 15 dosare – în trimestrul 1, precum și 16 milioane de euro pentru 12 dosare – în trimestrul 2.

Ministerul Energiei precizează că valoarea pentru care se mai pot depune cereri de plată este de aproximativ 414 de milioane de euro.

‘Suma poate fi ajustată în funcție de dinamica implementării contractelor de finanțare ce pot suferi încetări, precum și de procesul de negociere al PNRR desfășurat în prezent de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu Comisia Europeană. Ministerul Energiei reiterează faptul că implementarea proiectelor finanțate prin PNRR înregistrează o evoluție accelerată, astfel încât fondurile disponibile să fie valorificate în termen și cu impact real asupra proiectelor aflate în implementare’, a transmis instituția.