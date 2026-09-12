CONAF: România trece la taxa pe kilometru pentru transportul greu. Infrastructura trebuie să țină pasul

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) atrage atenția asupra unui decalaj critic în calendarul de operaționalizare a sistemului TollRo, în condițiile în care aplicarea efectivă a tarifului rutier calculat în funcție de distanța parcursă începe la 1 octombrie 2026, iar interoperabilitatea sistemului românesc cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin Serviciul European de Taxare Rutieră – SETRE/EETS, devine operațională la 15 ianuarie 2027.

‘Semnalul transmis de Patronatul Industriei de Transport și Logistică ASTRA, membru CONAF, indică faptul că problema constă în capacitatea mecanismelor disponibile în perioada de tranziție de a susține, fără blocaje administrative și operaționale, volumul și complexitatea activității flotelor comerciale. CONAF susține modernizarea sistemului de taxare rutieră și principiul ‘plătești cât circuli’. O reformă necesară nu trebuie însă să transforme o obligație de conformare într-un risc suplimentar pentru companii, cu atât mai mult atunci când transportul rutier reprezintă infrastructura prin care funcționează producția, distribuția, agricultura, retailul și exporturile României’, se precizează într-un comunicat al organizației, transmis vineri AGERPRES.

Potrivit informării oficiale CNAIR publicate prin Registrul Național Electronic RoSETRE, 31 august 2026 a reprezentat termenul pentru implementarea infrastructurii și sistemelor STRR și TollRo. Calendarul oficial stabilește aplicarea tarifelor de la 1 octombrie 2026 și operaționalizarea interoperabilității europene de la 15 ianuarie 2027.

În paralel, UNTRR a anunțat la 8 septembrie că tichetul de rută va fi disponibil începând cu 1 octombrie 2026, în timp ce soluțiile de plată prin echipamentele VDO Link și OBU 5+ vor fi puse la dispoziția transportatorilor prin UNTRR de la 15 ianuarie 2027, menționează CONAF.

La data de 11 septembrie 2026, pagina publică a Registrului Național Electronic RoSETRE afișează că nu există furnizori SETRE înregistrați și nici furnizori principali de servicii înregistrați, secțiunea fiind în același timp marcată ca fiind în curs de construcție. În condițiile în care aplicarea TollRo începe la 1 octombrie, această situație face cu atât mai necesară clarificarea publică a stadiului autorizării furnizorilor și a soluțiilor efectiv disponibile transportatorilor, consideră sursa citată.

În acest context, CONAF solicită înainte de 1 octombrie clarificarea soluțiilor efectiv disponibile operatorilor, confirmarea testării sistemului în condiții de volum ridicat și stabilirea procedurilor aplicabile în cazul disfuncționalităților tehnice neimputabile transportatorilor.

TollRo schimbă fundamental mecanismul actual de tarifare pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone. Tariful nu mai este legat de o perioadă de utilizare, ci de distanța efectiv parcursă, categoria drumului, masa totală maximă autorizată și clasa de emisii EURO a vehiculului.

Legislația prevede trei modalități de achitare a TollRo: prin intermediul unui furnizor SETRo, utilizând echipamente de bord, prin tichet de rută achitat anterior efectuării deplasării sau prin aplicația mobilă gratuită pusă la dispoziție de CNAIR pentru vehiculele înmatriculate în România.

În cazul tichetului de rută, operatorul trebuie să declare corect datele vehiculului și să identifice fiecare deplasare prin data efectuării acesteia, punctul de origine, punctele intermediare și destinația. Tichetul este valabil pentru trecerea declarată în condițiile și în intervalul prevăzute de lege.

În cazul aplicației mobile, utilizatorul trebuie să se asigure că dispozitivul aflat la bord este permanent funcțional pe durata utilizării domeniului SETRE România, conectat la internet și la date mobile și cu funcția de geolocalizare activă.

‘Problema TollRo este ordinea în care statul face lucrurile. România cere companiilor să se conformeze de la 1 octombrie, în timp ce interoperabilitatea europeană este prevăzută pentru 15 ianuarie. Între cele două date există mai mult decât un decalaj tehnic, există un risc economic. În transport, câteva minute pierdute într-un sistem administrativ se pot transforma în ore de întârziere într-un lanț logistic, costuri într-un contract și, în cele din urmă, prețuri mai mari în economie. O reformă nu este funcțională atunci când obligația vine înaintea infrastructurii care trebuie să o facă posibilă’, a arătat Cristina Chiriac, președinte fondator CONAF, în comunicat.

Potrivit organizației, riscul identificat de ASTRA nu trebuie înțeles exclusiv ca posibilitatea opririi fizice a camioanelor. Un blocaj poate apărea și administrativ, prin timp suplimentar pentru declararea și gestionarea rutelor, erori în configurarea deplasărilor, indisponibilități tehnice sau de conectivitate și întârzieri în remedierea incidentelor.

În aceste condiții, CONAF solicită autorităților responsabile ca, înainte de aplicarea efectivă a TollRo, să clarifice și să facă publice: planul operațional pentru perioada 1 octombrie 2026 – 15 ianuarie 2027, cu precizarea soluțiilor efectiv disponibile operatorilor de transport și a modului în care acestea pot fi utilizate pentru administrarea flotelor cu volume ridicate de operațiuni; stadiul autorizării furnizorilor SETRo și al validării soluțiilor bazate pe echipamente de bord, precum și stadiul operațional al aplicației mobile CNAIR, astfel încât transportatorii să își poată pregăti din timp infrastructura tehnică și procedurile interne; confirmarea efectuării testelor de capacitate, disponibilitate și reziliență ale STRR/TollRo, inclusiv în scenarii cu un volum ridicat de operațiuni simultane, precum și existența unor proceduri de continuitate în cazul indisponibilității unor componente ale sistemului; procedura și regimul aplicabile atunci când plata nu poate fi realizată sau înregistrată corect din cauze tehnice neimputabile operatorului, inclusiv modalitatea de documentare, remediere și contestare, astfel încât o disfuncționalitate tehnică demonstrabilă să nu fie tratată automat drept neconformare a operatorului economic; un mecanism de asistență operațională disponibil permanent, cu canale clare de contact și timpi de răspuns adecvați unui sistem utilizat 24 de ore din 24.

‘Un sistem nu este pregătit pentru că are o dată de intrare în vigoare. Este pregătit atunci când poate funcționa la scară. Statul poate stabili termenul unei obligații, dar nu poate transfera companiilor costul propriilor întârzieri tehnologice’, a mai declarat Cristina Chiriac.

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF consideră că data de 1 octombrie trebuie să fie termenul de la care sistemul funcționează, nu termenul de la care transportatorii încep să-i testeze limitele. Dacă autoritățile nu pot demonstra înainte de această dată funcționalitatea, capacitatea și continuitatea TollRo în condiții reale de trafic, calendarul aplicării trebuie reevaluat, susține sursa citată.

CONAF este prima confederație patronală din România dedicată antreprenoriatului feminin. Reunește companii cu peste 245.000 de angajați din toate domeniile economiei, prin 33 de sucursale teritoriale.