Cseke Atilla (UDMR): E nevoie rapidă de un guvern cu puteri depline, e necesar și pentru rectificarea bugetară

Ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Atilla a declarat vineri, la Iași, că UDMR susține formarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline, în condițiile în care România trebuia să aibă deja o rectificare bugetară.

‘Susținem în continuare că interesul României este de a avea cât mai rapid un guvern cu puteri depline, pentru că altfel se vor contura în următoarea perioadă majorități conjuncturale în Parlament care vor aduce tot felul de proiecte, unele dintre ele vor putea fi și aprobate. Ele vor continua atâta timp cât nu există o majoritate formată pentru investirea unui guvern’, a răspuns jurnaliștilor Cseke Atilla.

El a subliniat că este nevoie de o coaliție care să asigure majoritatea parlamentară.

‘În continuare, și vă spun punctul de vedere al UDMR, chiar dacă astăzi are o probabilitate foarte mică, noi credem că soluția era o coaliție mare cu cele patru formațiuni care să asigure și o majoritate parlamentară și care să dea un anumit parcurs Guvernului. Un guvern care va avea o majoritate la învestire, și după care s-ar putea să nu aibă această majoritate, va avea anumite probleme, dar tot este mult mai bine decât interimatul de astăzi’, a mai declarat Cseke Atilla.

El a reamintit că deși suntem în luna septembrie, încă nu există o rectificare bugetară.

‘Suntem în 9 septembrie și nu avem rectificare bugetară, ceea ce se întâmplă în lunile de vară sau cel târziu în septembrie. Trebuie să avem un guvern cu puteri depline care să facă această rectificare bugetară. Este nevoie de o reașezare a cheltuielilor statului, în plus sau în minus’, a afirmat Cseke Attila.

În calitate de ministru interimar la Ministerul Sănătății, Cseke Atila a declarat că a constatat că se impune o rectificare bugetară pentru asigurarea fondurilor necesare serviciilor de ambulanță județene și Unităților de Primiri Urgențe.

‘În bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile’, a mai menționat Cseke Attila.