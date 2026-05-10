Darău: Guvernul a îmbunătățit regulile, pentru ca statul să poată proteja mai rapid capacitățile strategice din industria de apărare

Guvernul a îmbunătățit regulile și cadrul legislativ, astfel încât statul să își poată proteja mai rapid și mai eficient interesele de securitate și capacitățile strategice din industria de apărare fix atunci când acestea sunt în pericol să fie închise, vândute sau pierdute, a anunțat, vineri, ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău.

‘Nu mai putem rata oportunități mari de investiții. România nu mai acceptă să piardă, prin tăcere și inerție, capacități strategice esențiale. De acum le protejează, le reconstruiește și le transformă în forță reală de securitate și dezvoltare economică. La inițiativa Ministerului Economiei, Guvernul a îmbunătățit regulile și cadrul legislativ astfel încât statul să își poată proteja mai rapid și mai eficient interesele de securitate și capacitățile strategice din industria de apărare – fix atunci când acestea sunt în pericol să fie închise, vândute sau pierdute’, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

El a explicat, astfel, că, în cazul în care o fabrică importantă pentru industria de apărare riscă să se închidă, să intre în faliment sau să fie vândută pe bucăți, statul își protejează interesele de securitate și poate decide să o salveze și să o mențină funcțională. În astfel de situații, preluarea include întregul ansamblu de producție – nu doar clădiri sau terenuri, ci și utilaje, linii de producție și echipamente, respectiv tot ce asigură capacitatea reală de producție.

‘Aceste capacități sunt tratate ca un tot unitar, pentru a evita fragmentarea lor și pierderea definitivă a unor resurse industriale esențiale pentru securitatea națională. Orice decizie de acest tip este fundamentată pe analize economice, juridice și de impact asupra securității naționale și este validată la nivelul CSAT, ca garanție că statul își protejează în mod responsabil interesele strategice’, a subliniat ministrul interimar al Economiei.

El a arătat că, după preluare, aceste capacități nu rămân inactive, ci pot fi repuse în funcțiune fie de stat, fie împreună cu parteneri privați, astfel încât să revină rapid în circuitul economic și de producție pentru apărare.

‘Ne dorim să protejăm capacitățile reale de producție, să le menținem întregi și să le readucem rapid în economie – acolo unde generează securitate, locuri de muncă și tehnologie. Patriotismul nu înseamnă lozinci despre ‘nu ne vindem țara’, ci capacitatea de a-ți păstra și moderniza industria și producția românească, de a-ți proteja capacitățile strategice și de a contribui zi de zi la o economie care funcționează’, a mai precizat Irineu Darău.