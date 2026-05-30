Producţia de motorină a Rusiei a scăzut din nou în mai, după atacurile cu drone asupra rafinăriilor

Producţia de motorină a Rusiei a scăzut cu aproximativ 10% în luna mai, după un declin similar înregistrat în aprilie, în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor, care au forţat mai multe unităţi să îşi reducă activitatea sau să oprească producţia, potrivit unei analize Reuters.

Ucraina continuă să vizeze infrastructura energetică rusă în încercarea de a reduce veniturile Moscovei din exporturile de petrol şi gaze, folosite pentru finanţarea războiului.

Potrivit calculelor Reuters, rafinăriile afectate de atacuri şi-au redus producţia de motorină cu până la 1 milion de tone în aprilie şi cu încă aproximativ 600.000 de tone în mai. Surse din industrie au indicat că producţia de motorină a Rusiei se ridica la circa 7,5 milioane de tone în martie.

În pofida scăderii producţiei, exporturile maritime ruseşti de motorină şi gazoil au crescut cu 8% în aprilie, până la aproximativ 3,25 milioane de tone, faţă de luna precedentă. Volumul a rămas apropiat de cel din aceeaşi perioadă a anului trecut, iar datele indică faptul că exporturile s-au menţinut stabile şi în luna mai.

Guvernul rus analizează posibilitatea introducerii unei interdicţii temporare la exportul de motorină, pe fondul cererii ridicate din partea fermierilor în sezonul agricol. Totuşi, surse din industrie consideră că o astfel de măsură este puţin probabilă, deoarece ar complica şi mai mult activitatea rafinăriilor afectate.

Scăderea producţiei limitează capacitatea Rusiei de a profita de preţurile ridicate ale petrolului generate de conflictul din Orientul Mijlociu şi de perturbările severe ale pieţei energetice provocate de restricţiile asupra traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Atacurile cu drone au afectat în special rafinării din centrul Rusiei, unele dintre acestea fiind nevoite să îşi suspende complet activitatea pentru lucrări de reparaţii şi verificări de siguranţă.