Un business construit cu răbdare de bijutier

Într-o piață dominată ani la rând de produse de serie și de bijuterii banale, doi tineri din România au ales să meargă în direcția opusă. Au mizat pe design contemporan, pe obiecte lucrate manual și pe ideea că oamenii vor începe să aprecieze tot mai mult lucrurile făcute cu atenție. După mai bine de un deceniu, pariul lor s-a transformat într-un business care a trecut de pragul de 3 milioane de lei.

Contemporia, brandul fondat de Ioana Streza și Alex Burlacu, nu s-a născut dintr-un plan clasic de business și nici dintr-o rețetă antreprenorială învățată din cărți sau din corporații. A fost doar o combinație fericită de curiozitate, răbdare și dorința de a construi ceva diferit. „Contemporia a început foarte organic, într-o perioadă în care exista un val de antreprenoriat creativ și mulți oameni din generația noastră încercau să construiască proiecte independente, mai apropiate de valori personale decât de un model clasic de business. La început nu aveam o structură antreprenorială foarte clară și nici experiență în business. Pur și simplu ne-am dorit să lucrăm cu metalul și să construim un tip de bijuterie pe care simțeam că piața locală încă nu îl oferea”, își amintește Ioana Streza.

Povestea este cu atât mai neobișnuită cu cât niciunul dintre cei doi fondatori nu venea din industria bijuteriilor. Ioana Streza este arhitectă și peisagistă, iar Alex Burlacu este inginer în telecomunicații. Drumul lor către business a trecut însă prin școala Assamblage, fondată de David Sandu, locul în care au început să studieze bijuteria contemporană și lucrul cu metalul. Acolo, pasiunea s-a transformat treptat într-un proiect care avea să depășească zona de hobby.

Un atelier mic într-o piață fără vitrine

Lansarea oficială a fost în 2014, cu o investiție de câteva mii de euro, bani proveniți integral din surse proprii. În primii ani, aproape tot ce producea atelierul se întorcea înapoi în business, sub formă de echipamente, materiale și dezvoltare. Practic, fiecare bijuterie vândută devenea încă o cărămidă pusă la construcția atelierului. Lucrurile însă nu mergeau ca unse.

La acel moment, o piață locală de bijuterie contemporană nu prea exista, iar ideea de a cumpăra online produse realizate din metale prețioase părea pentru mulți clienți ceva greu de acceptat. „Una dintre cele mai mari provocări la început a fost răbdarea. Piața de bijuterie contemporană era foarte mică, iar oamenii nu aveau încă încrederea de a cumpăra online produse de acest tip, mai ales obiecte realizate din materiale prețioase și cu un preț mai ridicat. În primii ani nici măcar nu aveam showroom”, spune antreprenoarea. Pentru a rezolva ecuația încrederii, antreprenorii au făcut, în paralel, două mișcări care păreau, la prima vedere, opuse: prezență fizică, intensă, la târguri și expoziții, dar și investiție rapidă în magazinul online, într-o perioadă în care foarte puține branduri românești de bijuterii de autor îndrăzneau să-și pună piesele de mii de lei într-un coș de cumpărături digital. „Am făcut un pariu pe termen lung: că oamenii vor începe să caute tot mai mult obiecte autentice, realizate local, cu identitate și poveste. Din fericire, pariul a fost câștigător”, afirmă Ioana Streza. În prezent, Contemporia operează un studio de design și manufactură de bijuterie contemporană și dezvoltă trei linii principale de business: colecții de bijuterii din argint pentru purtare de zi cu zi, segmentul wedding – verighete și inele de logodnă realizate custom – și workshopuri corporate dedicate experiențelor creative și activităților de team building. Toate piesele sunt produse intern, în atelierul companiei, într-un proces care combină design contemporan și tehnici tradiționale de manufactură.

Reflexiile succesului

În ultimii ani, businessul a crescut constant, odată cu interesul consumatorilor pentru produse locale și obiecte realizate în serii mici. Compania a încheiat 2024 cu afaceri de aproximativ 2,55 milioane de lei, iar în 2025 veniturile au depășit pragul de 3 milioane de lei. Totuși, fondatorii spun că explozia prețului metalelor prețioase începe să le pună probleme. „În 2025 și mai ales în 2026 am resimțit pentru prima dată o presiune reală pe cash flow, în principal din cauza creșterii accelerate a prețului aurului și argintului. Pentru un atelier care produce local și lucrează direct cu metale prețioase, aceste fluctuații au un impact imediat și uneori greu de absorbit”, explică Ioana Streza. Totuși, există și o doză mare de optimism: fondatorii Contemporia sunt convinși că interesul pentru produsele handmade și experiențele autentice va continua să crească mult în următorii ani. „Cred că într-o epocă a hiper-digitalizării și a inteligenței artificiale, afacerile creative, umane și autentice au șanse reale să devină și mai relevante. Oamenii caută tot mai mult obiecte cu sens, realizate cu grijă și cu o componentă umană reală în spate”, spune antreprenoarea.

Pentru perioada următoare, cei doi parteneri vor să dezvolte mai mult zona de workshopuri și să analizeze extinderea pe piețe externe prin showroomuri temporare și participări la târguri internaționale. Iar dacă ne uităm la felul în care a crescut businessul până acum, obiectivele par să urmeze aceeași logică: pas cu pas, cu răbdare și foarte multă atenție la detalii. Exact ca o bijuterie bună.