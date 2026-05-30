UE estimează că are nevoie de 120 de miliarde de euro pentru a relansa producția locală de cipuri

Uniunea Europeană va face o nouă încercare de a-și relansa industria semiconductorilor, prin intermediul unei Legi a cipurilor revizuite, denumită ‘Chips Act 2.0’, un efort care se estimează că va necesita investiții public-private în valoare de 120 de miliarde de euro până în 2035, conform unor documente consultate de Bloomberg News.

Viitoarea Lege a cipurilor 2.0 ar urma să se concentreze pe modalități practice de a stimula cererea locală de cipuri fabricate în UE, după ce legea inițială, care datează din 2023, a eșuat în încercarea de a crește cota de piață a blocului comunitar. Planurile urmează să fie prezentate parlamentarilor europeni săptămâna viitoare și ar putea suferi modificări.

Un proiect strategic, aflat în curs de evaluare, este o nouă fabrică de semiconductori pentru inteligența artificială și cipuri avansate de 3 nanometri, un proiect în valoare de 30 de miliarde de euro, finanțat de Comisia Europeană, de statele membre și de companii private, arată planurile consultate de Bloomberg News. De asemenea, Executivul comunitar ar urma să pună în legătură companii din sectoare precum telecomunicațiile, apărarea și industria auto cu furnizori de cipuri care vor dezvolta tehnologie adaptată nevoilor lor, conform documentelor.

‘În timp ce Legea inițială privind cipurile a fost predominant axată pe ofertă, Legea privind cipurile 2.0 pune un accent mai mare pe măsurile axate pe cerere’, se arată în propunere.

UE își va finanța investițiile prin granturi existente în cadrul programelor Orizont Europa și Europa Digitală până în 2028. Finanțarea viitoare va trebui confirmată în următorul buget al UE, care este încă în curs de negociere.

Noua lege este un pilon al strategiei de suveranitate tehnologică a UE, un plan vast de reducere a dependențelor continentului de tehnologiile chinezești și americane prin investiții în campioni locali și favorizarea produselor tehnologice fabricate în UE, cum ar fi cipurile sau serviciile cloud, în detrimentul alternativelor străine.

Legea ar permite UE să continue finanțarea design-ului de cipuri de ultimă generație, precum și să elimine unele proceduri birocratice pentru proiectele legate de semiconductori, considerate de o importanță vitală pentru ecosistemul tehnologic european. Atunci când aceste proiecte se întind pe mai multe state membre, Comisia le poate desemna drept ‘proiecte strategice’, împiedicând participarea companiilor din afara UE.