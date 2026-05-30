Nazare: Acolo unde profitul realizat în România este diminuat artificial, statul are obligația să acționeze

Zona prețurilor de transfer trebuie tratată serios, deoarece cazurile în care costurile intra-grup, redevențele, serviciile refacturate sau marjele de profit nu sunt suficient justificate economic și ajung să diminueze baza impozabilă din România, facilitând exportul de profit în afara țării, a declarat, vineri, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘În perioada iunie 2025 – mai 2026, ANAF a verificat 152 de contribuabili, selectați pe baza analizei de risc: companii cu volume mari de tranzacții intra-grup, pierderi recurente sau profitabilitate mult sub nivelul firmelor comparabile din aceeași industrie. Iar rezultatele sunt relevante: obligații fiscale suplimentare de aproximativ 655 milioane lei; peste 386 milioane lei reprezintă impozit pe profit; baza impozabilă a fost majorată cu peste 3,38 miliarde lei; pierderile fiscale declarate au fost reduse cu aproximativ 1,79 miliarde lei. Aceste cifre arată de ce zona prețurilor de transfer trebuie tratată serios. Nu vorbim despre presiune asupra companiilor care lucrează corect – tranzacțiile intra-grup sunt firești și necesare într-o economie modernă. Vorbim despre cazurile în care costurile intra-grup, redevențele, serviciile refacturate sau marjele de profit nu sunt suficient justificate economic și ajung să diminueze baza impozabilă din România, facilitând exportul de profit în afara țării’, a spus Nazare într-o postare pe FB.

Potrivit acestuia, o economie sănătoasă are nevoie de investiții, capital și reguli fiscale corecte și echitabile pentru toți, astfel încât dezvoltarea economică să nu fie afectată de practici precum exportul de profit în afara României.

Ministrul a precizat, în context, că obligațiile fiscale au fost de peste 650 milioane de lei în ultimul an, în urma aplicării riguroase a legislației privind prețurile de transfer.

‘România are nevoie de companii puternice – românești și străine -, de investiții, de locuri de muncă bine plătite și de integrare în lanțurile economice europene. Dar, în același timp, are nevoie de un sistem fiscal echilibrat, în care toți jucătorii din piață sunt tratați echitabil și în care profitul realizat în România este declarat și impozitat corect aici. Aceasta este una dintre temele directoare ale strategiei aplicate în ultimul an la Ministerul Finanțelor: reguli care să aducă echilibru în piață, predictibilitate pentru contribuabili, principii de corectitudine la nivelul întregii piețe și prevenție prin digitalizare, analize de risc și control fiscal țintit, acolo unde datele indică risc fiscal’, a mai spus Nazare.

El consideră că în multe situații, mecanismele de prețuri de transfer sunt folosite pentru exportul artificial al profitului, prin mutarea câștigurilor către jurisdicții cu fiscalitate mai avantajoasă, în detrimentul bugetului României. În această logică, ANAF a verificat tranzacții de peste 199 miliarde lei între companii afiliate în ultimul an.

‘Aceste tranzacții sunt normale într-o economie integrată. Companiile din același grup își pot furniza servicii, produse, licențe, finanțare sau suport operațional. Problema intervine, însă atunci când prețurile folosite în aceste tranzacții nu reflectă condițiile de piață și pot reduce artificial profitul impozabil în România’, mai scrie Alexandru Nazare.

Șeful de la Finanțe a adăugat că rezultatele controalelor au fost confirmate în mare parte și în procedurile de contestare: aproape 60% din sumele contestate au fost respinse, iar sumele admise au fost de aproximativ 260.000 lei.

‘Aceasta este direcția de consolidare la ANAF: controale țintite, bazate pe date, pe analiză de risc și pe zonele unde există impact real asupra bugetului. Modernizarea ANAF nu înseamnă doar digitalizare. Înseamnă și capacitatea de a identifica riscurile corect și la timp, de a reduce presiunea pe contribuabilii conformi și de a interveni ferm acolo unde există practici care afectează bugetul public’, a subliniat Nazare.

Conform acestuia, companiile corecte, indiferent de originea capitalului, trebuie să aibă reguli clare și predictibilitate.

‘Dar acolo unde profitul realizat în România este diminuat artificial, statul are obligația să acționeze. România are nevoie de investiții și de un mediu de afaceri performant, dar competitivitatea trebuie construită pe reguli egale, conformare corectă și respect pentru contribuabilii care își plătesc taxele acolo unde produc valoare’, a încheiat ministrul de Finanțe.