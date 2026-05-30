Rompetrol Rafinare a obținut un profit net de 567.036 dolari, în primul trimestru din 2026

Rompetrol Rafinare a înregistrat un profit net de peste 567.036 dolari în primul trimestru din 2026, comparativ cu pierderi de 37,32 milioane de dolari în perioada similară din anul precedent, și o cifră de afaceri brută consolidată de peste 1,43 miliarde de dolari, potrivit datelor anunțate vineri de companie.

‘Rompetrol Rafinare a consemnat o cifră de afaceri de peste 1,4 miliarde de dolari în T1 2026, în creștere cu 8% comparativ cu T1 2025, ca urmare a funcționării optime a celei mai mari rafinării din România – Petromidia Năvodari, dar și pe fondul creșterii semnificative a marjelor europene de rafinare, care au atins un nivel mediu de 128,1 USD/MT în trimestrul I 2026’, se arată în comunicatul companiei.

Compania a atins un nivel EBITDA (profit operațional înainte de dobânzi, impozite și amortizare) de 27,5 milioane de dolari.

Potrivit sursei citate, rezultate financiare pozitive au fost obținute și pe fondul eficientizării proceselor de producție din cele două rafinării, care au funcționat la capacitate optimă, utilizând un mix de materii prime care a sporit randamentele produselor albe, dar și ca urmare a strategiei dinamice de vânzări, atât pentru carburanți, cât și pentru polimeri și produsele cu valoare adăugată din Vega.

‘Profitabilitatea operațională a fost înregistrată în ciuda opririi programate în luna martie, în cele două rafinării. În cadrul reviziei au fost efectuate peste 700 de lucrări de mentenanță, iar 900 de echipamente (statice, dinamice și electrice) și circa 1.200 de conducte au fost inspectate și testate’, se menționează în comunicat.

Un obiectiv atins în primul trimestru a fost recertificarea și extinderea autorizațiilor de funcționare eliberate de autorități, asigurând conformitatea continuă cu cerințele de reglementare și de siguranță.

Reprezentanții companiei precizează că lucrările de revizie sunt obligatorii pentru funcționarea optimă a rafinăriilor Petromidia și Vega, care acoperă circa 50% din capacitatea totală de rafinare din România. Cele două unități de producție au fost repornite cu succes la finalul trimestrului 1, funcționând la capacitate maximă după oprirea planificată.

Comparativ cu primul trimestru din 2025, în perioada ianuarie – martie 2026, Rompetrol Rafinare a crescut ponderea carburanților direcționați către piața internă (66%) pentru a răspunde cererii din România. Astfel, atât cantitățile, cât și valoarea exporturilor realizate de companie au scăzut cu circa 33%.

În primele trei luni din 2026, Petromidia a procesat aproape 1,2 milioane de tone de materii prime, preponderent țiței kazah (KEBCO și CPC) furnizat cu sprijinul KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze din Kazahstan.

Potrivit datelor transmise de companie, rafinăria din Năvodari a obținut aproape un milion de tone de carburanți – 330.000 de tone de benzine, respectiv 614.000 de tone de motorine, volume semnificative, având în vedere perioada de circa trei săptămâni în care procesele operaționale din Petromidia au fost sistate pentru lucrările de revizie.

‘Petromidia a înregistrat rezultate operaționale solide la principalii indicatori de performanță, cu 15.200 tone/zi supus de materie primă în cele trei luni (cel mai ridicat nivel atins vreodată în prima parte a anului), randament de produse albe de 83,76% și indice de intensitate energetică (EII) de 94,7 puncte, indicator care reflectă eforturile de optimizare a producției’, subliniază compania.

În ceea ce privește rafinăria Vega (singurul producător intern de bitum și hexan), procesarea totală de materie primă a fost de 64 de mii de tone în trimestrul I 2026, în scădere cu circa 15% față de perioada similară a anului trecut, pe fondul cererii scăzute determinată de vremea nefavorabilă, în special pentru lucrări de infrastructură. Vega a înregistrat o performanță operațională solidă, evidențiată printr-o creștere de 38,6% a producției de bitum față de T1 2025, pierderi tehnologice de 0,69% și consum energetic de 3,25 GJ/t.

În perioada ianuarie – martie 2026, producția totală de polimeri în segmentul de petrochimie a fost de 16.000 de tone, în creștere cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

‘Scăderea activității în instalația de Polipropilenă (PP), ca urmare a lucrărilor de revizie, a fost compensată de repornirea instalației de Polietilene de Joasă Densitate (LPDE) în prima parte a anului trecut, coroborată cu o creștere a cererii, dar și de lansarea copolimerului, un nou sortiment de polimer cu proprietăți fizico-mecanice îmbunătățite, în special la temperaturi scăzute, potrivit pentru produse cu rezistență și flexibilitate ridicate’, se mai arată în comunicat.

Segmentul de petrochimie vizează o creștere a randamentelor operaționale, determinată de funcționarea la capacitate optimă a instalațiilor LDPE și PP, obiectivul companiei fiind creșterea graduală a nivelului de procesare, în linie cu stabilizarea pieței de profil.

Rompetrol Rafinare operează singura divizie de petrochimie din România, fiind unic producător național de polipropilenă și polietilenă, cu capacitatea de a-și consolida poziția competitivă pe piața internă și regională.

În trimestrul I din 2026, segmentul de distribuție a înregistrat vânzări totale de 485.000 de tone de carburanți (motorine, benzine și GPL), o ușoară creștere față de trimestrul I din 2025.

‘Nivelul crescut de vânzări, în ciuda volumelor mai mici de carburanți produși de Petromidia, ca urmare a opririi planificate din martie, a fost susținut de vânzările en gros, care au crescut cu 19%, confirmând strategia de consolidare pe piață prin participarea și câștigarea licitațiilor cu clienți semnificativi, care generează un nivel ridicat de consum’, au transmis reprezentanții companiei.

În primul trimestru din 2026, cotațiile internaționale pentru produse petroliere au crescut cu 8% (benzină) și cu 24% (motorină). Cotațiile pentru benzină au crescut moderat, cu o fază de consolidare în februarie 2026, urmată de creșteri limitate în martie 2026.

În schimb, cotațiile pentru motorină, dar și pentru combustibil de aviație, s-au consolidat progresiv pe tot parcursul trimestrului, pe fondul cererii în creștere din lunile de iarnă și al perturbărilor din piață survenite în martie.

În primul trimestru al anului, Rompetrol Rafinare și-a majorat considerabil contribuția la bugetul de stat, de la 372 de milioane de dolari în T1 2025 la 577 de milioane de dolari în T1 2026 (sumă determinată, în principal, de taxele, impozitele și accizele suportate de companie).

La finalul lui martie 2026, rețeaua de distribuție operată de Rompetrol Downstream cuprindea 1.214 puncte de comercializare, incluzând stațiile proprii, stațiile partener și stațiile mobile: expres, baze interne de 5, 9 și 20 de metri cubi.

Acționarii semnificativi ai companiei sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).