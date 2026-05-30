Voican (ANAT): Rezervările pentru anul 2026 au continuat să scadă, pentru că s-a redus puterea de cumpărare

Rezervările pentru anul 2026 sunt în scădere, iar gradul de ocupare pentru minivacanța de Rusalii se apropie de 60% pe litoral, cele mai căutate fiind hotelurile de patru și cinci stele, atât la mare, cât și la munte, a declarat vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România (ANAT), Adrian Voican.

‘Rezervările pentru anul 2026 au continuat să scadă, din păcate, chiar și după scăderile din 2025, pentru că lipsesc multe din voucherele de vacanță care erau pe piață anul trecut, emise în 2024, dar și pentru că puterea de cumpărare a românilor a scăzut. De aceea, foarte mulți, îngrijorați și de evoluțiile internaționale, au preferat să stea mai degrabă acasă sau să plece în vacanțe mult mai scurte – city break-uri, weekend-uri, cum au fost cele de Paște, de 1 Mai și cum sunt acum zilele de Rusalii’, a transmis Voican, într-un mesaj video.

Potrivit acestuia, oamenii și-au schimbat modul de a cumpăra vacanțe. Nu le mai cumpără cu mult timp înainte, profitând de reducerile din perioada de Înscrieri Timpurii, ci așteaptă până în ultima clipă, cu o săptămână sau chiar cu câteva zile înainte de concediu, ca să vadă și evoluția meteo.

‘În acest moment, de exemplu, pe litoral, pentru Rusalii, vedem un grad de rezervare cam de 60% și au câștig de cauză – și pe litoral, dar și în restul țării – locațiile de calitate, de patru sau de cinci stele, care au și facilități pentru momentele când vremea este mai înnorată. De exemplu, în zonele balneare în care avem piscine cu apă caldă termală, cu multe servicii de wellness, întreținere, recuperare, răsfăț pentru doamne sau în zonele de munte unde tineretul își asumă să ducă o viață mai sportivă pentru câteva zile și să meargă chiar cu cortul sau cu bicicletele pe dealurile din apropierea Ploieștiului sau Bucureștiului’, a susținut el.

Adrian Voican a spus că e prematur să se facă predicții cu privire la vara turistică 2026 până când nu se știe cum va fi vremea, factor care influențează foarte mult rezervările.

‘Vara aceasta e prematur să spunem cum va fi, pentru că până când nu se stabilizează vremea meteo nu vom ști exact ce se întâmplă. Chiar dacă rezervările de la Înscrieri Timpurii au fost ceva mai timide anul acesta, se poate ca rezervările care vin pe last minute, profitând și de oferte de reduceri sau de pachete de travel mai complexe, mai complete, cu mai multe servicii, să balanseze această scădere care este, desigur, îngrijorătoare nu doar pentru turismul românesc, ci pentru întreaga economie a României. Turismul depinde foarte mult de tot ceea ce se întâmplă în economie și reciproc, pentru că nu e vorba numai de cazare sau de mers la plajă, e vorba și de restaurante, e vorba și de investiții, de construcții, de drumuri, de transport, de comerț, de foarte multe alte aspecte, care, toate împreună, sunt legate strâns de turism’, a explicat acesta.