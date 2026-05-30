Nvidia investeşte miliarde de dolari în fotonică, pentru a elimina unul dintre marile obstacole ale inteligenţei artificiale

Nvidia a investit cel puţin 6,5 miliarde de dolari în ultimele trei luni în companii care dezvoltă tehnologii fotonice, considerând că utilizarea luminii pentru transferul datelor va fi esenţială pentru următoarea etapă de dezvoltare a inteligenţei artificiale, transmite CNBC.

Fotonică înseamnă transmiterea informaţiilor prin lumină, o metodă considerată mult mai eficientă energetic decât actualul sistem bazat pe semnale electrice transportate prin cabluri de cupru. Consumul uriaş de energie al centrelor de date este văzut tot mai des drept unul dintre principalele obstacole în extinderea infrastructurii AI.

Din martie până în prezent, Nvidia a anunţat investiţii de câte 2 miliarde de dolari în Lumentum Holdings, Coherent şi Marvell Technology. De asemenea, compania a investit 500 de milioane de dolari în Corning, pentru dezvoltarea soluţiilor optice, şi a participat la o rundă de finanţare de 500 de milioane de dolari pentru startupul Ayar Labs.

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a declarat în martie că cererea pentru tehnologia fotonică pe bază de siliciu va depăşi cu mult capacitatea actuală de producţie la nivel mondial.

„Cantitatea de tehnologie fotonică pe bază de siliciu de care avem nevoie este semnificativ mai mare decât poate produce lumea astăzi”, a afirmat Huang.

Tehnologia permite transferul datelor între procesoare grafice, memorii şi servere şi centre de date folosind impulsuri luminoase, reducând consumul de energie şi crescând viteza de comunicaţie.

Analiştii consideră că Nvidia încearcă să evite un plafon tehnologic care ar putea limita dezvoltarea viitoarelor sisteme AI. Noile generaţii de centre de date şi „fabrici de inteligenţă artificială” vor necesita volume uriaşe de transfer de date, imposibil de susţinut eficient doar prin conexiuni electrice tradiţionale.

Investitorii au reacţionat puternic la această tendinţă. De la începutul anului, acţiunile Lumentum au crescut cu 134%, cele ale Marvell cu 122%, ale Corning cu 111%, iar ale Coherent cu 96%.

Şi alte companii tehnologice majore accelerează investiţiile în domeniu. Advanced Micro Devices (AMD) a participat la finanţarea Ayar Labs şi a realizat mai multe investiţii în startupuri specializate în fotonică, în timp ce fondurile de investiţii ale Alphabet şi Microsoft au susţinut startupul nEye.

Specialiştii avertizează însă că tehnologia este încă la început şi că provocarea principală nu mai este funcţionarea ei, ci producţia la scară industrială. Potrivit estimărilor din industrie, adoptarea pe scară largă a fotonicii în infrastructura AI ar putea începe după 2028.