Darău: Miliardele digitalizării, capturate de rețelele lui Sebastian Ghiță, deja de zeci de ani

Informații publice arată conexiuni și interese care gravitează în jurul fostei conduceri a Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) și al cercurilor apropiate de Sebastian Ghiță, aceleași grupuri care au transformat digitalizarea României într-o combinație de contracte opace, influență politică și bani publici sifonați către băieți deștepți, susține ministrul Digitalizării, Irineu Darău.

”Informații publice arată conexiuni și interese care gravitează în jurul fostei conduceri ADR și al cercurilor apropiate de Sebastian Ghiță. Sunt exact aceleași grupuri care au transformat digitalizarea României într-o combinație de contracte opace, influență politică și bani publici sifonați către băieți deștepți. Rezultatul: transformare digitală eșuată, pe sume uriașe! Investigațiile din presă arată cum oameni și firme din cercul lui Sebastian Ghiță au ajuns în centrul celor mai mari contracte pentru Cloudul Guvernamental al României. Iar toate aceste lucruri s-au întâmplat în perioada în care ADR era condusă de Dragoș Cristian Vlad”, a scris, miercuri, ministrul interimar pe pagina sa de Facebook.

Acesta a subliniat, totodată, că este vorba despre mize uriașe, respectiv 415 milioane lei deja atribuite pentru infrastructura Cloudului Guvernamental, alte 743 milioane lei aflate în joc pentru migrarea aplicațiilor statului și aproape 2,7 miliarde lei – dimensiunea totală a digitalizării statului român.

”Miliarde din bani europeni și bani publici au gravitat ani de zile în jurul acelorași cercuri de influență. Sigur acum înțelegeți de ce reacționează atât de violent sistemul când cineva încearcă să facă ordine. Nu îi sperie reforma, ci îi sperie că pierd controlul asupra celui mai mare robinet de bani din digitalizarea României. Cloudul Guvernamental, Platforma Națională de Interoperabilitate și transformarea digitală accelerată și reală trebuie să fie proiecte strategice pentru România. Nu sunt o pradă pentru rețele politico-economice și șmecheri conectați la vechi structuri de putere. România nu poate fi digitalizată de oamenii și de rețelele care au ținut statul captiv ani de zile”, a mai precizat Darău.