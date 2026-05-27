Badea (Hidrolectrica): În bugetul care sperăm să fie aprobat la sfârșitul săptămânii avem proiectate investiții de 1, 5 miliarde de lei

Hidroelectrica a încheiat anul trecut cu investiții record de aproape 800 milioane lei, iar în bugetul care urmează să fie aprobat la finalul acestei săptămâni avem proiectate investiții de 1,5 miliarde de lei, a afirmat miercuri directorul general interimar al companiei, Bogdan Badea, într-o conferință de specialitate.

”Hidroelectrica este astăzi o companie de peste 80 de miliarde de lei. Am preluat interimatul în septembrie (2025 – n. r.). Era evaluată undeva la 55 de miliarde de lei. Astăzi este undeva la 81,5 – 82 de miliarde de lei compania și avem un plus de valoare de 26 de miliarde de lei din septembrie anul trecut până astăzi. E o companie care anul trecut a închis, din punct de vedere al realizărilor pe investiții, ceea ce pe mine mă bucură foarte mult, pentru că e zona de care răspund și e zona care îmi și place cel mai mult, a închis cu record istoric pe investiții de aproape 800 de milioane de lei. În bugetul care sperăm să fie aprobat la sfârșitul acestei săptămâni avem proiectate investiții de 1,5 miliarde de lei”, a declarat Bogdan Badea, în cadrul conferinței ”Upgrade România: Viața după PNRR: Cum evităm prăbușirea investițiilor în 2027”, organizată de DC Media Group.

El a subliniat că, în pofida unui an hidrologic dificil, compania a reușit să încheie anul peste nivelul prognozat și să distribuie profit către acționari.

”Noi dăm bani la bugetul de stat și Hidroelectrica – se poate vedea că și anul trecut, după un an hidrologic complicat, aveam un minus de 150 de milioane în septembrie față de bugetul deja rectificat negativ și am reușit să terminăm cu plus față de ceea ce ne propusesem și tot am reușit să dăm un profit net de 3,3 miliarde de lei către acționari, plus un dividend suplimentar pe care l-am propus anul acesta de un miliard de lei”, a adăugat Badea.

Directorul general interimar al Hidroelectrica a apreciat că rezultatele companiilor de stat s-au îmbunătățit în ultimii ani pentru că s-a înțeles că trebuie conduse ”mai mult de management și mai puțin de zona politică”.

”Sigur că și noi putem face mai bine, dar sunt eforturi foarte mari care s-au făcut în multe companii și toate arată, cel puțin companiile de stat, arată foarte bine astăzi pentru că la un moment dat s-a înțeles că trebuie să fie lăsate să fie conduse mai mult de management și mai puțin de zona politică și să aibă și o anumită continuitate. Și astăzi cumva ne-am întors un pic în timp și sperăm totuși că după ce lucrurile se vor așeza să avem o discuție serioasă. Dacă vrem ca o companie ca Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Transgaz să aibă o anvergură reală – și locală și regională – la fel cum au toate companiile, haideți să ne comparăm cu blocul estic, să nu zicem de cele din Vest, atunci ele nu mai trebuie să fie reglementate și supra-reglementate (…)”, a adăugat Bogdan Badea.