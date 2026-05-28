Erbașu (FPSC): Ca la cutremure, la crizele dese, dar mici, probabilitatea unei crize economice mari scade

Președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), omul de afaceri Cristian Erbașu, a declarat, miercuri, că prin mai multe crize, dar mai mici, scade probabilitatea unei crize economice mai mari, la fel ca în cazul cutremurelor.

‘O societate durabilă sau, să zicem, predictibilă, nu înseamnă o societate fără crize. Sunteți familiarizați cu cutremurele. Ce spunem când discutăm de ele?! Să avem cât mai multe, dar mici, că dacă avem o perioadă fără cutremure, poate să apară unul foarte mare. Așa e și în cazul crizelor. Cu cât crizele sunt dese, dar mici, probabilitatea de a apărea o criză mare este mai scăzută’, a declarat Cristian Erbașu, prezent la o conferință la Cluj-Napoca, cu tema economia circulară din construcții.

El a adăugat că aceste crize depind și de situația existentă în economia mondială.

‘Noi, pe de altă parte, suntem dependenți de economia europeană și mondială. Dacă acolo apare o criză, n-are cum să nu ne afecteze. Însă, noi trebuie să învățăm să gestionăm crizele. A învăța să gestionezi crizele tocmai aceste lucruri – durabilitatea și reziliența, capacitatea noastră de a ne integra într-un sistem durabil – ne creează posibilitatea de a reduce riscurile pe termen mediu și lung și de a fi rezilienți în fața crizelor’, a mai spus Cristian Erbașu.

Președintele FPSC a participat, miercuri, la Conferința ‘PRIA Circular Economy and Construction in TRANSILVANIA’, dedicată economiei circulare în construcții, evenimentul fiind organizat la Facultatea de Construcții din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Compania omului de afaceri este una dintre cele mai active din România în infrastructura rutieră, fiind implicată în prezent în proiecte majore de autostrăzi și lucrări complexe de inginerie civilă.