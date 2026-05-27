Inteligența Artificială a intrat pe lista obiceiurilor zilnice ale utilizatorilor români de internet

Aproape trei sferturi dintre utilizatorii de internet din România (74%) făceau cumpărături online, lunar, în 2025, în timp ce Inteligența Artificială (AI) a trecut în lista obiceiurilor zilnice, iar TikTok s-a stabilizat ca platforma cu cel mai mare timp pe zi petrecut de către consumator, relevă cel mai recent studiu ”Digital Evolution”, dat publicității miercuri.

Datele centralizate de Exact Business Solutions arată că, anul trecut, în cazul cumpărăturilor online s-au consemnat creșteri ale comenzilor de food delivery (+9%, la 43%), taxi (de +7%, până la 40%) și grocery delivery (+7%, până la 34%).

În același timp, notorietatea AI a explodat în 2025, iar piața a intrat în faza de ”masificare” pentru ChatGPT care a ajuns la 78% vizibilitate și conștientizare, în creștere cu 28% față de ediția anterioară a studiului, urmat de Gemini – cu 41% (+30%), în timp ce DeepSeek a intrat direct pe locul 4 cu 16% la prima sa măsurare. Totodată, rata de conversie ChatGPT (awareness vs utilizare) a fost de 53%.

Conform cercetării, principalele motive de utilizare AI au fost: căutarea de informații (61%), educație/învățare (33%) și traduceri (29%). De asemenea, față de studiul anterior, utilizările practice și de zi cu zi au crescut (sănătate, gătit, conversații casual), iar utilizările creative (generare de text și muzică) au scăzut semnificativ.

În ceea ce privește platformele de socializare, TikTok este pe primul loc, cu cel mai mare timp petrecut zilnic de către utilizatorii români. Astfel, în 2025, platforma conducea cu 112 minute/zi în rândul utilizatorilor activi, depășind YouTube (107 minute), Facebook (103 minute) și Instagram (82 de minute), cu o incidență de 52%, în creștere cu 5% față de valul anterior.

La capitolul consumului de filme online s-a înregistrat un salt de 12% și a ajuns la 50% incidență săptămânală. Astfel, coroborat cu creșterea Prime Video (+3%) și a Netflix (cel mai mare timp petrecut per sesiune – de 129 de minute), ecosistemul streaming video a intrat, în 2025, într-o etapă clară de consolidare a obiceiului.

Potrivit sursei citate, monitorizarea online a sănătății digitale a crescut cu nouă puncte procentuale, până la 42% incidență săptămânală, tendință care a deschis oportunități semnificative în health-tech, asigurări digitale și pharma online.

O creștere îngrijorătoare a interesului din partea consumatorului online s-a raportat la pariurile sportive, de plus 31%, mai mult cu 7% de la o ediție la alta a studiului de specialitate. ”Cifra a devenit relevantă atât din perspectiva politicilor publice, cât și a advertisingului responsabil – sectorul gambling digital câștigase un reach comparabil cu grocery delivery sau taxi online”, precizează realizatorii cercetării.

”Threads și Voxa au semnalat o diversificare reală a peisajului social media Threads a ajuns la 14% incidență (+5%) în rândul heavy social media users, iar Voxa a atins 10% (+3%). Deși încă departe de platformele dominante, creșterile lor au demonstrat că utilizatorul român a fost receptiv la alternative, mai ales în contextul saturației Facebook și al îngrijorărilor crescânde legate de confidențialitate”, se menționează în studiu.

La nivel general, smartphone-ul a rămas dispozitivul dominant, iar ecosistemul multi-device (smartphone – laptop/desktop – tabletă) s-a consolidat structural, atunci când vorbim despre accesul la internet.

Studiul ”Digital Evolution – Connected Consumer Monitor” 2025 a fost realizat de Exact Business Solutions – Research & Consulting pe parcursul a 16 valuri (bi)anuale, în perioada 2016 – 2025, pe un eșantion de peste o mie de respondenți/val anual, cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani.