Gheorghiu: O listare pe bursă a Poștei Române ar aduce multă plus-valoare companiei

O listare pe bursă a Poștei Române ar aduce multă plus-valoare companiei iar România trebuie să înțeleagă că listarea este un lucru sănătos pentru statul român, a declarat, miercuri, viceprim-ministrul interimar, Oana Gheorghiu.

‘Avem nevoie și de modele pozitive, altfel ne deprimăm dacă ne uităm la felul în care funcționează în general companiile de stat în România. (..) sper că, indiferent unde voi fi peste un an sau doi, să mă bucur să văd Poșta Română ca un serviciu public și o companie de stat din ce în ce mai performantă și mai bine văzută de public și poate de ce nu în viitor. Știți că am și discutat de asta și a existat și această companie pe lista exploratorie. Cred că ar aduce multă plus-valoare companiei o listare la bursă în viitor când veți fi pregătiți și eu sper ca România să înțeleagă că listarea la bursă este un lucru sănătos pentru statul român, pentru companie și pentru bunăstarea oamenilor’, a subliniat Gheorghiu, la evenimentul de inaugurare a Hub-ului Logistic și Curierat Regional București.

Potrivit reprezentantei Guvernului, Poșta Română ‘mai are mult de lucrat la interfața cu cetățeanul’.

‘Este o dovadă a faptului că, iată, și în companiile de stat se pot face lucruri bune, se poate schimba ceva. Cred că e nevoie de viziune și e nevoie de adaptare la lumea nouă în care trăim. Investițiile în zona de logistică și în zona de distribuție devin din ce în ce mai mult investiții strategice, investiții care ajută România să se adapteze și să facă față în noilor provocări. Cred că știți că e doar începutul, pentru că, trebuie să spunem și asta: Poșta Română mai are mult de lucrat la interfața cu cetățeanul, cu clientul. Cred că știți și că am discutat despre asta și mă bucur că înțelegeți cât de important e rolul Poștei. Practic, sunteți cumva interfața statului român în momentul acesta, cu oameni din zonele la care alte entități ajung prea puțin și sunt convinsă că cu această determinare și această viziune veți reuși să schimbați percepția publică asupra serviciului poștal. Totodată, mă bucur că există și companii de stat care pot să devină modele și care pot să arate că, de fapt, acolo unde există dorință, viziune și un management sănătos, lucrurile pot fi bine gestionate’, a spus Oana Gheorghiu.

Compania Națională ‘Poșta Română’ (CNPR) a organizat, miercuri, o conferință pentru inaugurarea Hub-ului Logistic și Curierat Regional București.

Poșta Română a demarat, în luna mai a anului trecut, modernizarea integrală a Hub-ului situat pe Calea Giulești, printr-o investiție de 50 de milioane de lei.

În prezent, CNPR operează șapte hub-uri logistice și de curierat regionale, în București, Craiova, Iași, Brașov, Galați, Cluj-Napoca și Timișoara.

În 2024, compania a investit peste 150 de milioane de lei în echipamente moderne de sortare, inclusiv instalarea primei benzi automate de sortare din ultimele cinci decenii, la Cluj-Napoca.