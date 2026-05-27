Consiliul Concurenței a amendat cu aproape 4 milioane de lei COTAR, FORT și 18 companii de taximetrie

Consiliul Concurenței a amendat cu 3,98 milioane lei (aproape 780.000 de euro) Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) și 18 companii de taximetrie, pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială pe piața serviciilor de intermediere online, prin aplicații informatice, a comenzilor de taxi.

Potrivit unui comunicat de presă al autorității de concurență, transmis miercuri AGERPRES, în cadrul investigației s-a constatat faptul că părțile implicate și-au coordonat comportamentul în vederea eliminării, din incinta aeroportului, a companiei Clever Tech SRL, care administra o aplicație agregatoare ce includea oferta mai multor șoferi de taxi.

Astfel, COTAR, FORT și companiile de taxi au solicitat Companiei Naționale Aeroporturi București S.A. (CNAB) eliminarea aplicației agregatoare Clever de pe terminalele touch-screen prin care pot fi comandate taxiuri în incinta aeroportului.

Companiile de taxi sancționate sunt următoarele: Cristaxi Service SRL, Auto Cobălcescu SRL, Meridian Taxi SRL, As Taxi 2003 SRL, Compania de Taximetrie Speed Taxi SRL, D’Artex Star SRL, Autogeneral SA, Lion Quick Taxi SRL, Street Taxi SRL, Simbol Fly Consulting SRL, Speed Taxi SRL, Bageti Star SRL, Dinamic Taxi SRL, Dispecerat Perfect SRL, Fast Transport Auto SRL, Grand Auto Taxi SRL, Grant Taxi Service SRL și Grant Taxi Speed SRL.

Reprezentanții Consiliului Concurenței precizează că FORT, Auto Cobălcescu SRL, Meridian Taxi SRL, Cristaxi Service SRL și Grand Auto Taxi SRL au recunoscut săvârșirea faptei anticoncurențiale investigate.

”Totodată, autoritatea de concurență a impus CNAB o serie de condiții menite să asigure accesul tuturor operatorilor interesați în incinta aeroportului, într-un mod transparent, nediscriminatoriu și predictibil. Ca urmare, CNAB și-a sumat o serie de angajamente care vizează identificarea și închirierea spațiilor pentru amplasarea terminalelor touch-screen fără a mai interveni asupra tipurilor de aplicații care rulează. În plus, CNAB va permite ca serviciile de transport persoane de la aeroport să fie derulate atât prin intermediul aplicațiilor agregatoare, cât și prin aplicații de ride-sharing, fără ca acestea să mai fie limitate exclusiv la transportul în regim taxi, respectiv la aplicațiile informatice ale companiilor de taxi”, se arată în comunicat.

Autoritatea de concurență menționează, totodată, că închirierea spațiilor pentru amplasarea terminalelor touch-screen se va atribui exclusiv prin licitație cu strigare organizată de Bursa Română de Mărfuri, iar companiile interesate vor putea depune oferte pentru mai multe spații, dar li se va atribui doar un singur spațiu în cadrul aceleiași proceduri de licitație, cu scopul de a asigura o prezență cât mai numeroasă a companiilor active pe piață și servicii diversificate pentru pasageri.

Legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească, notează sursa citată.