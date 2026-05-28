Peste 30.600 de locuri de muncă vacante la nivel național; 365 de posturi disponibile în Spațiul Economic European

Angajatorii din România oferă 30.628 de locuri de muncă la nivel național, iar alte 365 de posturi sunt disponibile în Spațiul Economic European (SEE), prin intermediul rețelei EURES România, informează, miercuri, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Cele mai multe locuri de muncă la nivel național sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (2.894); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.936); curier (1.802); manipulant mărfuri (1.467); lucrător comercial (1.447); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (830); agent de securitate (777); ajutor bucătar (774); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (754); lucrător în bucătărie (spălător vase mari) (662) etc.

Din cele 30.628 de locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.395 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; medic în diverse specializări etc.), 5.797 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (vânzător; casier; agent de vânzări; agent servicii clienți; asistent medical generalist etc.), 7.251 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; lucrător comercial; sudor; dulgher; operator la mașini-unelte cu comandă numerică etc.), iar 15.185 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; curier; manipulant mărfuri; agent de securitate; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții etc.).

În ceea ce privește Spațiul Economic European, angajatorii oferă, prin EURES România, 365 de locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind în Danemarca – 146 de posturi pentru mecanic naval, tubulator naval, măcelar dezosator carcasă porc, șef sector reproducție – fermă porcine, tehnician industrial (ucenic), fierar/confecționer metalic (ucenic) și tehnician în automatizări (ucenic).

De asemenea, sunt disponibile 83 de locuri de muncă în Malta pentru factor poștal, coordonator logistică și achiziții, medic veterinar acvacultură, consultant în acvacultură, director vânzări ELV, tehnician, analist chimie control calitate și tehnician de proces.

Totodată, în Norvegia sunt disponibile 45 de locuri de muncă pentru lucrător în producție – prelucrarea somonului, în Spania – 30 de posturi pentru muncitor pentru renovări (finisor), cofrator și zidar, iar în Germania – 20 de locuri de muncă pentru lucrător ajutor în podgorie și lucrător în producție – procesare produse din carne.

Alte oferte de muncă sunt disponibile în Suedia – 20 de posturi pentru șofer autobuz, Olanda – 11 posturi pentru inspector veterinar și mecanic de asamblare, Irlanda – cinci posturi pentru îngrijitor persoane și Estonia – cinci posturi pentru betonist.