INS: Cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule este în creştere semnificativă, în martie, raportat la februarie

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut, în martie, faţă de luna februarie, atât ca serie brută cu 18,9%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,1%, anunţă, miercuri, Institutul Naţional de Statistică (INS). Comparativ cu martie 2025, se înregistrează o majorare de 5,6% ca serie brută, respectiv 2,7% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate.
În primele trei luni din acest an, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete s-a mărit, faţă de perioada similară din 2025, atât ca serie brută cu 0,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,1%.
Martie 2026 comparativ cu februarie 2026
Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna martie 2026, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 18,9%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul cu autovehicule (+20,8%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+19,7%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+12,5%) şi la activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+6,9%).
Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna martie 2026, comparativ cu luna precedentă, a crescut cu 1,1%, arată INS.
Martie 2026 comparativ cu martie 2025
Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna martie 2026, comparativ cu luna martie 2025, a înregistrat o creştere cu 5,6%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+6,6%), comerţul cu autovehicule (+6,3%) şi la activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+1,2%), precizează INS.
Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor a scăzut cu 18,0%.
Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna martie 2026, a înregistrat o creştere cu 2,7% faţă de luna martie 2025
Perioada 1.I-31.III.2026 comparativ cu perioada 1.I-31.III.2025
În perioada primelor trei luni din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri mai mare cu 0,4%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+1,6%) şi la activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+1,5%).
Au înregistrat scăderi comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-13,3%) şi comerţul cu autovehicule (-0,2%).
În primele trei luni din 2026 faţă de ianuarie-martie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 2,1%, precizează INS.