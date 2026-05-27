INS: Cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule este în creştere semnificativă, în martie, raportat la februarie

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut, în martie, faţă de luna februarie, atât ca serie brută cu 18,9%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,1%, anunţă, miercuri, Institutul Naţional de Statistică (INS). Comparativ cu martie 2025, se înregistrează o majorare de 5,6% ca serie brută, respectiv 2,7% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate.

În primele trei luni din acest an, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete s-a mărit, faţă de perioada similară din 2025, atât ca serie brută cu 0,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,1%.

Martie 2026 comparativ cu februarie 2026

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna martie 2026, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 18,9%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul cu autovehicule (+20,8%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+19,7%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+12,5%) şi la activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+6,9%).