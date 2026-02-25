De la pasiunea pentru pescuit, la un business de peste un milion de euro pe an. Doi frați din Lunca Dunării au transformat siguranța oamenilor într-o afacere

Ionuț și Aurelian Costea și-au început mica lor afacere de familie în urmă cu 25 de ani, în localitatea Suhaia, de pe malul Dunării. Astăzi sunt tot acolo, dar businessul lor a ajuns la un milion de euro și continuă să se dezvolte pentru că, între timp, au devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de pe piața locală a sistemelor de protecție.

Un studiu realizat recent de economistul Iancu Guda asupra evoluției antreprenoriatului din România arată că doar 22% dintre firmele locale reușesc să supraviețuiască după 15 ani de activitate. Dacă adăugăm peste acest prag încă 10 ani, numărul lor scade și mai mult.

Romnets, o companie înființată în urmă cu un sfert de secol de frații Ionuț și Aurelian Costea, a reușit să reziste pe piață 25 de ani. Dar nu doar atât – a devenit unul dintre liderii sectorului în care activează, a avut venituri de peste un milion de euro și are planuri de extindere a producției, din fonduri proprii. Ceea ce nu-i puțin lucru pentru o afacere de familie, cu doar șapte angajați, din comuna Suhaia, Teleorman, unul dintre cele mai sărace județe din țară.

Muncă manuală și un site de prezentare

Ionuț Costea consideră că secretul longevității Romnets și, de ce nu, al succesului său se datorează, în bună măsură, modului în care mica firmă și-a început activitatea.

„Localitatea în care am copilărit este lângă Dunăre și în apropierea rezervației naturale Balta Suhaia, iar pescuitul este una dintre îndeletnicirile de bază ale oamenilor din partea locului. Pentru fratele meu, Aurelian, a fost mai mult decât atât, a fost o pasiune, și de aici a pornit totul. Prin anii ’90, învățase deja să își facă singur plase de pescuit, produse manual, nod cu nod. Și o făcea atât de bine, că veneau să cumpere de la el prieteni, vecini și alții care auziseră de plasele lui. Eu, între timp, am început să lucrez în IT și, pe la începutul anilor 2000, am zis să ne punem mințile împreună și să facem o afacere de familie în domeniul ăsta. Și așa am pornit la drum, cu ce știam să facem noi doi”, rememorează antreprenorul.

Cei doi frați au început cu un site de prezentare și de vânzări online, făcut de Ionuț, și cu marfa produsă manual de Aurelian. Și pentru că plasele de pescuit erau bune, iar concurența – mică, le-a mers bine.

Creștere naturală

Dar, la un moment dat, după vreo cinci ani, au atins limitele pieței și nu mai aveau unde să crească. Așa că a venit, firesc, pasul următor – diversificarea ofertei. „Am ales să ne extindem afacerea în domeniul plaselor pentru sport – pentru împrejmuirea terenurilor, pentru porți, filee și altele. A fost o creștere naturală, pentru că aveam deja experiență, atât pe partea de producție, cât și pe cea de vânzări”, spune Ionuț.

Și, pentru că și pe această nișă de piață au avut succes, dar și pentru că „pofta vine mâncând”, frații Costea au decis să mai facă un pas curajos în dezvoltarea afacerii lor către domeniul protecției industriale. Este vorba de zona „safety nets”, plase de siguranță destinate opririi căderii persoanelor sau obiectelor de la înălțime. Spre deosebire de echipamentele individuale – cum sunt, de exemplu, hamurile folosite de muncitorii din construcții care lucrează la înălțime – plasele de siguranță protejează întregul grup de lucrători. Dar și persoanele care trec prin zona șantierelor sau a clădirilor aflate în stare avansată de degradare.

Când legea nu te ajută

„Extinderea activității pe zona plaselor de siguranță a fost însă cu totul altceva. Pe de o parte, pentru că, aici, este vorba de un domeniu foarte bine reglementat, cu standarde stricte, unde nu este loc de improvizații și inovații făcute peste noapte. Pe de altă parte, piața din România a fost și încă mai este la început în acest domeniu. În urmă cu șapte, opt ani, când am debutat noi în sectorul ăsta, am contractat peste 100 de companii mari de construcții pentru a le prezenta oferta noastră. Și am descoperit nu doar că nu erau interesate să achiziționeze astfel de echipamente de protecție colectivă, ci nici măcar să purtăm o discuție despre cum îi pot ajuta să evite accidentele”, povestește Ionuț Costea.

Iar accidente de muncă, din nefericire, sunt încă foarte multe în România. În urmă cu trei ani, potrivit datelor Ministerului Muncii, numărul lor depășise 4.800. În 2024, ajunsese la peste 5.300. Per total, în intervalul 2008-2024, în România au avut loc aproape 70.000 de accidente, conform unui studiu al Institutului Național de Statistică. În primul semestru de anul trecut, trecuseră de 2.400.

Cele mai multe dintre ele au loc în sectorul construcțiilor, pentru că, așa cum subliniază cofondatorul Romnets, există un vid legislativ în ceea ce privește măsurile de protecție colectivă: „Avem o situație specială – Directiva europeană 89/391/CEE stabilește că măsurile de protecție colectivă, cum sunt, de exemplu, plasele de siguranță, au prioritate în fața echipamentului individual, cum ar fi hamul sau casca de protecție. Dar Legea 10/1995 privind siguranța în construcții nu prevede clar folosirea obligatorie a plaselor, care previn nu doar căderea muncitorilor, ci și a materialelor și uneltelor sau a ornamentelor și zidăriei de pe fațadele clădirilor deteriorate.”

Un domeniu încă la început

În pofida acestor provocări, frații Costea nu au renunțat – au perseverat și și-au dezvoltat noua direcție, pas cu pas. Și nu a fost ușor, pentru că o mare parte din efortul lor a presupus educarea pieței. Lucru pe care îl fac și acum.

Sunt ajutați în acest sens și de companiile multinaționale din sectorul construcțiilor, care folosesc în mod curent astfel de sisteme de protecție colectivă. Dar și de eforturile Inspecției Muncii prin controalele și inspecțiile în domeniul securității și sănătății.

„Din păcate, numărul de cazuri de neutilizare a echipamentelor de muncă prevăzute cu sisteme de protecție colectivă rămâne și în prezent foarte mare. Gradul lor de folosire este încă minim, pentru că nu sunt obligatorii, ca în alte țări din Europa. Constructorii le folosesc doar acolo unde este neapărat nevoie, unde s-a prevăzut acest lucru clar în contract sau unde a avut loc deja un accident”, spune Ionuț Costea.

Dar, chiar și în astfel de cazuri, de multe ori, plasele de siguranță sunt folosite incorect, precizează antreprenorul. Și asta deoarece constructorii nu știu să aleagă tipul de produs potrivit proiectelor pe care le desfășoară, dimensiunile lor, nu știu cum să le instaleze, să le desfacă și să le stocheze sau să le facă mentenanța.

„Noi producem și oferim plase personalizate pe cerințele fiecărui beneficiar. Dar și servicii de consultanță, ca să aleagă soluția cea mai bună pentru nevoile lor, pentru că protecția este esențială și nu îți permiți să riști viața angajaților tăi”, subliniază antreprenorul.

Planuri mari, dintr-o localitate mică

Pentru a asigura un nivel de siguranță superior și o calitate cât mai bună, firma fraților Costea colaborează cu cei mai importanți furnizori din Europa. Plasele sunt achiziționate la dimensiuni mari și adaptate la cerințele clienților în mica fabrică din Suhaia.

Iar pentru că cererea a început să crească – pentru anul acesta estimează o majorare de 15% a cifrei de afaceri -, au de gând ca în următoarele luni să se extindă cu o nouă hală de producție, în care investiția inițială estimată este de aproximativ 350.000 de euro. Au deja proiectul, așteaptă aprobările și totul este din banii lor și din profitul reinvestit constant. Noua capacitate de producție va însemna și noi locuri de muncă, lucru important pentru o comună mică din județul Teleorman, de unde oamenii mai mult pleacă să lucreze prin alte părți decât să vină la muncă.

Nevoia unei noi hale vine și din faptul că Romnets și-a diversificat constant oferta. În prezent, compania livrează plase anticădere în construcții și în retail, pentru containere, precum și sisteme de protecție în agricultură. Și businessul pe zona de sport a crescut – au adăugat plase pentru terenuri de golf, dar și pardoseli de tartan și gazoane sintetice.

Frații Costea nu au renunțat însă nici la activitatea cu care au pornit la drum – plasele de pescuit. „Sunt dragostea dintâi, ca să zic așa. Și nu renunțăm la ele, chiar dacă sunt cele mai greu de realizat, pentru că totul se face manual și necesită multă atenție, răbdare și pricepere. Dar așa am învățat că, dacă vrei să faci cu adevărat un lucru bun și de calitate, trebuie să o iei pas cu pas. În domeniul ăsta nu poți să o iei pe scurtături – să imporți produse din China, de exemplu, și să îți pui eticheta ta pe ele. Cu viața oamenilor nu te joci!”, concluzionează Ionuț Costea.

Așa că rețeta Romnets pentru a rezista și crește 25 de ani pe piață este simplă – pasiune, multă muncă, perseverență și inovație continuă. Restul… sunt detalii.