Buzoianu: Proiect european de 28 milioane lei pentru digitalizarea Deltei Dunării a fost blocat; cazul merge la DNA

Un proiect de 28 de milioane de lei din fonduri europene, destinat digitalizării gestionării permiselor și proceselor-verbale din Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), a fost blocat după parcurgerea tuturor etapelor administrative, iar situația va fi sesizată Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a anunțat, sâmbătă, ministra Mediului, Diana Buzoianu, într-o conferință de presă.

Aceasta a prezentat raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) privind activitatea ARBDD, concluziile raportului, precum și sancțiunile și măsurile dispuse.

‘Raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului (privind activitatea ARBDD, n.r.) menționează și lucruri legate de bani, de fondurile europene care au fost pierdute. (…) Vorbim despre proiectul care ar fi trebuit să digitalizeze gestionarea permiselor și a proceselor-verbale din administrația Deltei Dunării, adică un proiect care avea ca scop, pe hârtie, să elimine corupția din sistem. Existau banii necesari, 28 de milioane de lei plus TVA, care ar fi trebuit să fie obținuți din Fondul European pentru Dezvoltare Regională’, a declarat Buzoianu.

Potrivit sursei citate, proiectul de digitalizare a fost blocat în etapa finală de depunere, deși toate avizele și documentațiile necesare fuseseră deja obținute.

‘Au fost create grupurile de lucru, au fost atribuite contractele, s-a făcut studiul de fezabilitate, s-au obținut avizele de la CTAT (comisia care analizează documentația tehnico-economică, n.r.). Au fost făcuți absolut toți pașii necesari (…). Doar că, în momentul în care trebuia trimis dosarul pentru ca proiectul să fie efectiv înregistrat și să poată obține banii, domnul Bulete a decis că nu mai trimite acest dosar’, a spus Buzoianu.

Ea a precizat că, în urma unei analize, s-a invocat faptul că menținerea unei platforme de digitalizare a avizelor ar implica costuri prea mari pentru a putea fi susținute în anii următori.

‘După ce a dat niște bani pentru realizarea unui SF (studiu de fezabilitate, n.r.), după ce a dat niște bani pentru toate etapele necesare astfel încât să poată fi depus acest proiect, a decis unilateral să nu mai fie depus acest proiect. Și asta va fi trimis la DNA și, cu siguranță, va fi trimisă mai departe spre anchetare toată această situație’, a adăugat ministra Mediului.

Raportul Corpului de Control a scos la iveală inclusiv faptul că au fost create, prin regulamente la nivel local, cerințe de permise care nu există în legislație, a mai spus aceasta.

De asemenea, au fost identificate probleme privind termenele în care au fost publicate permisele respective și procedurile care au fost urmate.

‘Raportul este mult mai amplu, vorbește inclusiv despre mii de kilometri care au fost decontați fără să existe documente justificative pentru mașini folosite în scop personal, dar acestea sunt deja la capitolul ‘și altele’, când ne uităm la blocarea unor proiecte majore de digitalizare care ar fi putut să ducă la o luptă reală împotriva corupției’, a afirmat Buzoianu.

Potrivit acesteia, controlul din Delta Dunării a fost folosit ‘ca un instrument pentru a pune presiune pe operatorii de bună-credință și pentru a-i lăsa nevăzuți pe operatorii care cu adevărat încălcau legislația’.

Totodată, ministra Mediului a făcut referire și la modul în care a fost realizată reorganizarea din Delta Dunării, susținând că toate aceste aspecte vor fi sesizate autorităților competente.