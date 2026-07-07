DNSC: Identitatea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, folosită fraudulos de către infractorii cibernetici

Tentative de impersonare în care este folosită în mod fraudulos identitatea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru a contacta cetățeni și reprezentanți ai unor organizații prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, au fost semnalate în ultima perioadă în mediul online, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

”Au fost semnalate tentative de impersonare în care este folosită în mod fraudulos identitatea Ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru a contacta cetățeni și reprezentanți ai unor organizații prin intermediul aplicațiilor de mesagerie. În mesajele distribuite, expeditorii invocă relații profesionale sau personale și solicită sprijin pentru diverse ‘proceduri’, ‘demersuri’ sau situații care ar necesita discreție și intervenție rapidă”, precizează instituția, pe pagina oficială de Facebook.

Experții în securitate cibernetică subliniază că o tentativă de fraudă poate fi recunoscută în funcție de mai multe elemente: expeditorul pretinde că este o persoană publică sau un oficial guvernamental; mesajul invocă o relație de colegialitate, încredere sau cunoștințe comune; sunt solicitate ajutor, discreție sau răspunsuri într-un interval scurt de timp; ulterior pot fi solicitate date personale, informații financiare sau alte informații sensibile.

În acest context, pentru evitarea unor probleme se recomandă: verificarea identității expeditorului prin canale oficiale, precauție în cazul mesajelor neașteptate care solicită sprijin sau informații confidențiale, neaccesarea de linkuri și netransmiterea de documente sau informații sensibile unor persoane a căror identitate nu poate fi confirmată și, nu în ultimul rând, raportarea mesajelor suspecte către DNSC, la numărul unic 1911 sau online pe pnrisc.dnsc.ro.