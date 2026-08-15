DNSC: Incidentele de compromitere a conturilor au crescut cu 353% în 2025; phishing-ul a avansat cu 70,6%

Numărul incidentelor de phishing a crescut cu 70,6% în 2025, la 4.975, iar cele de compromitere a conturilor au înregistrat un avans de 353%, până la 1.125, potrivit raportului anual de activitate al Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Conform raportului, incidentele de fraudă și tentativă de fraudă au crescut cu 91%, de la 2.061 în 2024 la 3.937 în 2025, în timp ce incidentele de compromitere a conturilor au înregistrat o creștere de 353%, de la 248 la 1.125.

DNSC precizează că phishing-ul a rămas principalul vector de atac în 2025. Creșterea a fost determinată, între altele, de profesionalizarea campaniilor de phishing, diversificarea canalelor de livrare prin combinarea emailului cu aplicații de mesagerie și platforme de social media, precum și de utilizarea pe scară largă a mecanismelor de inteligență artificială și a pregătirii atacurilor cu ajutorul AI.

În cazul fraudelor, DNSC menționează intensificarea atacurilor care utilizează tehnici de spoofing telefonic, corelarea cu creșterea phishing-ului și atractivitatea fraudelor financiare, în special în comerțul electronic, investiții false și scheme de impersonare.

Creșterea incidentelor de compromitere a conturilor a fost asociată, în raport, cu campanii de inginerie socială desfășurate prin aplicații de mesagerie, în special WhatsApp, prin mesaje de tipul ‘voteaz-o pe fiica mea la concurs’, urmate de redirecționarea victimei către pagini frauduloase sau solicitarea introducerii unor coduri de autentificare. DNSC indică, de asemenea, reutilizarea parolelor, lipsa sau configurarea deficitară a autentificării multifactor și creșterea atacurilor de tip credential stuffing.

În 2025, atacurile de tip ransomware au crescut cu peste 153% față de 2024 și au fost afectate 22 de instituții publice, 115 persoane fizice și 119 persoane juridice, care au fost sprijinite de Directorat.

Pe de altă parte, anumite categorii de incidente au înregistrat scăderi. Atacurile de tip bruteforce s-au redus cu 72,7%, de la 172 în 2024 la 47 în 2025, iar incidentele DDoS s-au redus cu 52,8%, de la 72 la 34. Categoria ‘alte tipuri de raportări’ a scăzut cu 21%, de la 2.833 la 2.237 de incidente.

Raportul arată că atacurile au vizat instituții guvernamentale, precum și operatori din sectoare critice, între care energia, sectorul financiar, transporturile, telecomunicațiile și sănătatea.

În funcție de sectorul de activitate, sectorul bancar, serviciile poștale și de curierat, precum și infrastructurile pieței financiare au fost cele mai vizate, cumulând 3.326 de incidente, respectiv 88,23% din totalul raportărilor.

‘De la înființarea sa în 2021, până la finalul lui 2023 când s-a reușit recrutarea primilor noi angajați și apoi până în 2025 când am accelerat semnificativ activitatea și am crescut vizibil rezultatele concrete ale activității, Directoratul a urmărit și a implementat constant viziunea de a deveni o instituție de clasă internațională care poziționează ferm România ca lider recunoscut în domeniul securității cibernetice. În contextul geopolitic, tehnologic și de reglementare actual este esențial să acționăm rapid, decisiv și vizibil în această direcție’, a precizat directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean, într-un comunicat transmis vineri.

Raportul anual de activitate al DNSC pentru 2025 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 117 din 7 august 2026.