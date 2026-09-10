Dobânzile la care se împrumută SUA pe 10 ani sunt la cel mai ridicat nivel de după 2023

Randamentele cerute de investitori pentru a achiziționa obligațiuni emise de Trezoreria SUA au urcat miercuri la cel mai înalt nivel din ultimii trei ani, în contextul îngrijorărilor legate de inflație și în pofida unei intervenții a Guvernului american pe piață, transmite AFP.

În jurul orei 15:20 GMT, randamentul la obligațiunile la care se împrumută SUA pe zece ani, cele mai urmărite obligațiuni, era de 4,85%, un nivel nemaiîntâlnit după luna noiembrie 2023.

Anterior, Trezoreria SUA a anunțat că, până joi, va răscumpăra obligațiuni pe termen lung în valoare de până la șase miliarde de dolari, triplând suma implicată de obicei în astfel de operațiuni. Cu toate acestea, anunțul nu a avut efectul calmant dorit: toate randamentele la obligațiunile americane au crescut imediat.

În data de 19 august, Trezoreria americană (-Ministerul de Finanțe al SUA-nr.) a anunțat că va interveni mai agresiv pe piața de obligațiuni guvernamentale, o mișcare interpretată de analiști ca o încercare de a reduce costurile la care se împrumută statul federal.

Creșterea prețurilor la energie din cauza războiului din Orientul Mijlociu, evidențiată de faptul că prețul țițeiului Brent a urcat din nou peste 100 de dolari pe baril miercuri, îi îngrijorează pe investitori, care se tem de un șoc inflaționist. În acest context, ei solicită randamente mai mari pentru titlurile de stat, în ideea de a compensa creșterile de prețuri, care, în timp, erodează valoarea capitalului lor împrumutat.

De asemenea, piețele financiare sunt îngrijorate și de nivelul datoriei SUA, care a trecut de 40.000 de miliarde de dolari.