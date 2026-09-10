Dominic Fritz: E clar că pentru următoarele alegeri trebuie să existe o coaliţie mare care să se opună acestui monstru corupt, alianţa PSD-AUR

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat miercuri că este clar că pentru următoarele alegeri trebuie să existe o coaliţie mare care să se opună acestui monstru corupt ce este alianţa PSD-AUR. El a mai spus că PNL şi USR nu vor fuziona niciodată, pentru că sunt două partide diferite.

”E clar că pentru următoarele alegeri, oricând va fi, trebuie să existe o coaliţie mare care se opune acestui monstru corupt ce este alianţa PSD-AUR. Asta este o miză mult dincolo de interesele fiecărui partid”, a spus Dominic Fritz, într-un interviu la Cotidianul.

El a precizat că îşi doreşte o guvernare fără PSD şi AUR.

”Eu cred că e absolut necesar ca în 2028 România să fie guvernată de o coaliţie, de un Guvern care să nu includă nici partidul de lux PSD, nici partidul extremist AUR. Şi pentru asta muncim”, a subliniat Fritz.

Preşedintele USR a exclus o fuziune între PNL şi USR: ”PNL şi USR nu vor fuziona niciodată. Sunt două partide diferite, cu o istorie diferită, cu o cultură organizaţională diferită şi, parţial, şi cu idei diferite pentru România. Dar sunt două partide care în acest moment istoric în care ne aflăm la o cotitură periculoasă pentru România au aceeaşi viziune, adică viziunea unei ţări care este suverană faţă de clanuri mafiotice care au acaparat puterea şi o ţară care investeşte, care inovează, care este deschisă, care este integrată şi puternică în Uniunea Europeană, care livrează rezultate pentru cetăţeni, care are un stat, o administraţie funcţională în slujba cetăţenilor.”, a mai spus Fritz.