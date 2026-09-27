Oana Gheorghiu: Sănătatea României nu mai poate aștepta miracole, e timpul să le facem să se întâmple

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu spune că cele mai importante lecții despre sistemul de sănătate din România le-a învățat pe holurile spitalelor și punctează că ‘sănătatea României nu mai poate aștepta miracole’.

Aceasta explică, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, contextul în care a acceptat propunerea de a face parte din Cabinetul condus de Siegfried Mureșan.

‘Cele mai importante lecții despre sistemul de sănătate din România nu le-am învățat din studii, rapoarte sau din programe de guvernare. Le-am învățat pe holurile spitalelor. Le-am învățat de la mamele care dormeau lângă patul copilului lor, ghemuite pe un scaun, căutând cu disperare soluții și rugându-se pentru un miracol. Le-am învățat de la miile de pacienți care așteptau, uneori prea mult, un diagnostic, un tratament și șansa de a se face bine. Le-am învățat de la medicii care rămâneau mult după încheierea programului și de la asistentele care țineau în picioare o secție întreagă, cu doar jumătate din personalul necesar. Am cunoscut oameni care au învins boala și am cunoscut oameni pe care i-am pierdut în fața bolii. Am privit suferința în ochi și am simțit frustrarea de a vedea că, după atâția ani de democrație, sistemul nostru de sănătate este încă măcinat de probleme grave. În cei 15 ani dedicați societății civile, am fost implicată, alături de colegele mele, în peste 30 de proiecte de construire, renovare și dotare a spitalelor publice’, spune Oana Gheorghiu.

Aceasta reamintește că, împreună cu peste 350.000 de oameni și 8.000 de companii care au donat, au construit un spital de 12.000 de metri pătrați, în care peste 3.500 de copii au fost tratați încă din primul an.

‘Am amenajat camere sterile care au triplat capacitatea de transplant a României, am refăcut secții de oncologie pediatrică și am ridicat spitale modulare de terapie intensivă când pandemia nu mai lăsa loc de așteptare. Acesta este contextul în care am acceptat propunerea de a face parte din cabinetul condus de Siegfried Mureșan. Nu pentru o funcție vremelnică și nici din ambiție personală. Viața mea era, de altfel, mult mai liniștită înainte să intru în politică’, precizează vicepremierul interimar.

Oana Gheorghiu menționează că a acceptat propunerea pentru că știe că nu există miracole, iar ‘într-o țară normală la cap, viața unui copil, a unui părinte ori a unui bunic nu trebuie să depindă de un miracol’.

‘Dacă vrem spitale moderne și curate, atunci trebuie să le construim și să le administrăm corect. Dacă vrem medici, asistente, infirmiere și brancardieri bine pregătiți, atunci trebuie să-i respectăm pe măsura muncii și a responsabilității lor. Dacă vrem să vindecăm sistemul de sănătate, atunci trebuie să așezăm pacientul în centrul fiecărei decizii. Acestea sunt gândurile cu care am acceptat propunerea de a prelua mandatul de ministră a Sănătății. Indiferent de deznodământul zilelor următoare, sănătatea României nu mai poate aștepta miracole. Este timpul să le facem să se întâmple’, a mai scris aceasta pe Facebook.