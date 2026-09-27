Tanczos Barna: Pentru următorii doi ani e nevoie de un Guvern stabil. Susținem ideea nemajorării taxelor

Ministrul propus pentru Agricultură, Tanczos Barna, a afirmat, sâmbătă, că pentru următorii doi ani este nevoie de un Guvern stabil, arătând că UDMR va susține în Guvernul Mureșan păstrarea și apărarea drepturilor comunității maghiare, ideea nemajorării taxelor și reducerea cotei TVA la 19%, imediat ce echilibrul bugetar permite.

‘Prezența Uniunii Democrate Maghiare din România în Parlament, cât și în orice Guvern se focusează în primul rând pe păstrarea și apărarea drepturilor comunității maghiare, așa cum am făcut în ultimele trei decenii și jumătate în Parlament și în guvernele în care am fost prezenți. Și în acest Guvern vom susține în continuare aceste drepturi ale comunității pe care o reprezentăm. În același timp, într-o perioadă cu foarte multe provocări economice, considerăm esențială partea de stabilitate economică susținută printr-un program de guvernare focusat pe stabilitate și ieșirea din acest impas. Susținem în continuare ideea nemajorării taxelor’, a spus el, în conferința de presă organizată după ce premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

El a subliniat că ‘este esențială legea salarizării, indiferent de negocierile cu Comisia’.

‘Pentru România, pentru echitate, pentru dreptate socială și pentru o stabilitate în sectorul public avem nevoie de o lege nouă a salarizării. Susținem adoptarea unei legi a salarizării în viitorul apropiat. Și pentru următorii doi ani avem nevoie de un Guvern stabil, un Guvern care să ofere perspectivă cetățenilor și mediului economic’, a arătat Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, programul pentru agricultură a fost discutat cu foarte mulți reprezentanți ai fermierilor.

‘Dacă vorbim de folosirea apei în agricultură pentru irigații, dacă vorbim de ameliorarea raselor, dacă vorbim de legea arendei, dacă vorbim de sistemul de asigurări pentru fermierii care trebuie să facă față provocărilor climatice, toate aceste elemente au fost discutate în ultimele săptămâni cu mediul asociativ din agricultură și împreună cu ei am creat încă o dată (…) aceste propuneri care trebuie să vină în sprijinul fermierilor. Tot în ceea ce privește agricultura, timpul este cel mai important, acum au nevoie fermierii de susținere și sper ca acest lucru să se întâmple în săptămânile următoare’, a mai spus el.