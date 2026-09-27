Mureșan despre o eventuală neparticipare a PSD la votul Guvernului: Ar fi ciudat; ar fi o lipsă flagrantă de respect față de Parlament

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat, sâmbătă, referitor la posibilitatea ca parlamentarii PSD să nu participe la votul în cazul Guvernului propus de el, că ar fi ciudat ca partidul condus de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, să boicoteze o ședință a Parlamentului și un vot, menționând că acest lucru ar fi și o ‘flagrantă lipsă de respect’ și un ‘act ostil’ la adresa președintelui României.

‘În primul rând, ar fi ciudat ca partidul condus de președintele Camerei Deputaților să boicoteze o ședință a Parlamentului și un vot în Parlamentul României. Ar fi o lipsă flagrantă de respect față de Parlamentul României dacă parlamentarii Partidului Social Democrat, partid care dă în momentul de față președinția Camerei Deputaților, nu ar participa la vot’, a spus Siegfried Mureșan, după depunerea la Parlament a programului de guvernare și a listei miniștrilor, întrebat la o conferință de presă în legătură cu faptul că social-democrații, cel mai probabil, în ziua votului de învestitură, vor asigura cvorumul, vor fi prezenți, dar nu vor vota.

Mureșan a spus că ‘este firesc ca tot ce ține de votarea Guvernului să se întâmple în Parlament’.

‘De aceea și noi, de la momentul desemnării, toate activitățile, toate întâlnirile cu grupurile parlamentare, inclusiv întâlnirea cu dumneavoastră, cu mass-media, o facem aici, în Parlament. Mă aștept ca parlamentarii PSD să fie la serviciu în ziua votului și să muncească în ziua votului. Orice altceva ar fi un act ostil la adresa Parlamentului, la adresa parlamentarismului și ar fi și un act ostil la adresa președintelui României, care încearcă, după puterile pe care le are și cu mijloacele pe care le are, să rezolve această criză politică. A desemnat un candidat, iar dacă parlamentarii unui anumit partid nu ar participa la această procedură, ar fi o sfidare clară a Constituției, a procedurii de desemnare și a președintelui României’, a adăugat premierul desemnat.

De asemenea, el a mai spus că va continua dialogul cu minoritățile naționale.

‘Ceea ce vă pot garanta este că nu voi face niciodată, nu voi lua niciodată o măsură care să slăbească rolul minorităților naționale în comunitățile pe care le reprezintă. Parlamentarii minorităților naționale au desfășurat o activitate remarcabilă în Parlamentul României. Rezultatele ultimului recensământ confirmă că am avut o scădere a populației, ca atare este firesc ca această scădere a populației să fie reflectată și în scăderea numărului de parlamentari și vom avea discuții precise cu reprezentanții minorităților, pentru ca ei să înțeleagă că nu țintim o afectare a reprezentanților minorităților naționale’, a transmis Mureșan.