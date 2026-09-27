CE solicită României transpunerea normelor privind piața hidrogenului și a gazelor decarbonizate

Comisia Europeană a trimis vineri României și altor 25 de state membre scrisori de punere în întârziere pentru netranspunerea integrală a Directivei UE reformulate 2024/1788 privind hidrogenul și gazele decarbonizate, informează un comunicat al Executivului comunitar.

Celelalte state vizate sunt: Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Finlanda și Suedia.

Potrivit sursei citate, Directiva fost adoptată în 2024 ca parte pachetului UE privind hidrogenul și gazele decarbonizate, care include de asemenea Regulamentul UE 2024/1789. Noua Directivă și Regulamentul actualizează normele privind piața hidrogenului și a gazelor decarbonizate din UE stabilite în Directiva 2009/73/EC și Regulamentul 715/2009. Ele introduc de asemenea cadrul de reglementare pentru infrastructura de hidrogen. Reglementările sunt menite să faciliteze absorbția de gaze regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusiv hidrogen, asigurând în același timp securitatea aprovizionării și accesibilitatea prețului la energie pentru toți cetățenii UE.

Statele membre trebuiau să notifice transpunerea Directivei în legislația națională până în 5 august 2026. Până acum, doar Italia a comunicat până la termenul limită transpunerea integrală.

Prin urmare, Comisia Europeană a decis trimiterea de scrisori de punere în întârziere restului celor 26 state membre. Ele au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde, a finaliza transpunerea și a notifica Executivul comunitar. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat statelor membre care au primit o scrisoare de punere în întârziere.