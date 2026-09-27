Ciprian Ciucu: Lista de miniștri din Guvernul propus de Siegfried Mureșan este foarte bună

Lista de miniștri din Guvernul propus de Siegfried Mureșan este foarte bună, iar multe voci la nivel internațional semnalează că Romania are nevoie de acest Executiv, consideră primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

‘Partidul Național Liberal a tratat cu seriozitate această nominalizare, a venit târziu, este adevărat, dar imediat ne-am pus pe treabă, în sensul că s-a creat un program de guvernare, s-a venit cu o listă de miniștri foarte, foarte bună, este greu să evaluezi ce șanse are sa treacă sau să nu treacă, în acest moment sunt inclusiv foarte multe voci la nivel internațional care spun apăsat că România are nevoie de un Guvern stabil și nu de orice Guvern, ci de acest tip de Guvern pe care l-a propus și îl propune Siegfried Mureșan’, a declarat Ciprian Ciucu, sâmbătă, la o conferință de presă, întrebat de jurnaliști pe această temă.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Mureșan a spus că programul de guvernare pornește de la viziunea pe care cele trei partide reformatoare – PNL, USR și UDMR, o au pentru România.

Echipa cu care Siegfried Mureșan va merge în fața Parlamentului este alcătuită din: Mircea Abrudean (PNL) – ministru al Afacerilor Interne și viceprim-ministru, Radu Miruță (USR) – ministru al Apărării Naționale și viceprim-ministru, Tanczos Barna (UDMR) – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru, Andrea Chiș (independentă) – ministru al Justiției, Alexandru Nazare (PNL) – ministru al Finanțelor, Oana Țoiu (USR) – ministru al Afacerilor Externe, Oana Gheorghiu (PNL) – ministru al Sănătății, Cătălin Drulă (USR) – ministru al Transporturilor și Infrastructurii, Cseke Attila (UDMR) – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Raluca Turcan (PNL) – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru (PNL) – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Irineu Darău (USR) – ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Diana Buzoianu (USR) – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Sebastian Burduja (PNL) – ministru al Energiei, Bulcsu Koppany Otvos (UDMR) – ministru al Culturii, Mihai Dimian (PNL) – ministru al Educației și Cercetării, Dan Reșitnec (USR) – secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.