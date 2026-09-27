Siegfried Mureșan: Toate ideile din programul de guvernare sunt elaborate cu inteligența umană

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a respins, sâmbătă, ideea că ar fi elaborat programul de guvernare cu Inteligența Artificială, menționând că ‘toată munca’ a fost făcută împreună cu experții celor trei partide care îl susțin – PNL, USR și UDMR – și doar a ‘formatat’ programul și a făcut ‘liniile și punctulețele’ cu tehnologia informației.

‘Toate ideile pe care noi le-am introdus în programul de guvernare sunt idei elaborate cu inteligența umană, toată munca pe care am făcut-o la programul de guvernare am făcut-o împreună cu experții celor trei partide; am formatat programul de guvernare, am făcut liniile și punctulețele și așa mai departe cu tehnologia informației, așa cum cu toții, în era modernă, facem de mulți ani de zile. Toate ideile sunt rezultatul inteligenței umane din cele trei partide, al contribuțiilor colegilor din cele trei partide, din administrația locală, din administrația centrală, din grupurile parlamentare’, a afirmat Siegfried Mureșan, întrebat pe această temă după ce a depus la Parlament programul de guvernare și echipa de miniștrii.

Mureșan a precizat că ideile din program sunt și rezultatul celor primite din societate, de la fermieri, de la întreprinzători, de la sindicate, de la asociații patronale.

‘Dar nu l-am scris de mână cu pixul, ci l-am scris pe calculator, și am folosit tehnologia informației și mijloacele IT care ne fac pe toți mai eficienți în anul 2026’, a mai explicat Mureșan.