Durata vieții profesionale a crescut în România, dar rămâne cea mai scurtă din UE

România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește durata vieții profesionale, cu o perioadă de 32,7 ani estimată în 2025, în creștere de la 32,2 ani în 2023, arată datele publicate joi de Eurostat.

‘Indicatorul privind durata vieții profesionale este o estimare a numărului de ani pe care o persoană în vârstă de 15 ani îi va petrece în câmpul muncii, adică să fie angajată sau șomeră de-a lungul vieții. Acest indicator își propune să ofere un punct de vedere diferit asupra pieței muncii, analizând întregul ciclu de viață al persoanelor din forța de muncă, mai degrabă decât asupra unor stări specifice din ciclul de viață, cum ar fi șomajul în rândul tinerilor sau retragerea timpurie din forța de muncă’, scrie Eurostat.

Conform datelor Eutrostat, persoanele cu vârsta de 15 ani și peste din UE erau așteptate să lucreze, în medie, 37,5 ani în 2025, față de 37,2 ani în 2024. Cu toate acestea, există diferențe semnificative în rândul țărilor membre UE. În șapte state membre, toate țări nordice, durata medie așteptată a vieții active este de 40 de ani sau chiar mai mult: Țările de Jos (44 de ani), Suedia (43,4), Danemarca (42,6), Estonia (41,5), Irlanda (40,7), Germania (40,2) și Finlanda (40,1). În schimb, România (32,7 ani), Italia (33) și Bulgaria (34,6) au cea mai scurtă viață activă.

Repartiția pe sexe arată că bărbații au o viață profesională mai lungă decât femeile. În 2025, bărbații din UE erau așteptați să lucreze în medie 39,5 ani, cele mai lungi vieții profesionale fiind înregistrate în cazul bărbaților din Țările de Jos (45,9 ani), Suedia și Danemarca (ambele 44,5 ani) și Irlanda (43,4 ani). Cele mai scurte vieți profesionale pentru bărbați sunt în Bulgaria (35,9 ani), România (36 ani) și Croația (36,3 ani).

Pentru femei, durata medie preconizată a vieții profesionale în UE este de 35,4 ani. Cele mai lungi au fost înregistrate în Suedia (42,3 ani), Țările de Jos (41,9 ani) și Estonia (41,8 ani). Cele mai scurte sunt în Italia (28,4 ani), România (29,1 ani) și Grecia (31,8 ani).

Comparativ cu situația din 2016, durata așteptată a vieții profesionale în UE a crescut cu 2,3 ani, de la 35,2 ani, până la 37,5 ani. Decalajul dintre bărbați și femei în ceea ce privește durata vieții profesionale a scăzut și el până la 4,1 ani în 2025, de la 5 ani în 2016. În urmă cu un deceniu durata vieții profesionale era de 37,6 ani pentru bărbați și 32,6 ani pentru femei.

Între 2016 și 2025, durata așteptată a vieții profesionale a crescut în toate țările UE. Însă patru țări au înregistrat o creștere semnificativă de 4 ani sau mai mult: Malta (4,9 ani), Ungaria și Irlanda (ambele cu 4,2 ani) și Țările de Jos (4,1 ani). În schimb, în România, Spania, Italia, Germania și Austria durata vieții profesionale a crescut cu mai puțin de doi ani.

O altă tendință notabilă în majoritatea țărilor UE a fost aceea că durata vieții profesionale a femeilor a crescut mai mult decât cea a bărbaților, excepțiile fiind Danemarca, România, Suedia și Grecia.