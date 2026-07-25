Președintele Trump anunță o anchetă împotriva UE, care a amendat ”ilegal” Google

Președintele american Donald Trump a condamnat vineri Uniunea Europeană pentru amenda de 890 de milioane de euro aplicată corporației Google, parte a conglomeratului Alphabet, și a anunțat că Statele Unite vor declanșa o anchetă ca retorsiune, transmite Reuters.

Comisia Europeană a amendat joi Google pentru nerespectarea regulilor care urmăresc limitarea puterii marilor companii din domeniul tehnologic, mai exact pentru tratamentul considerat inechitabil aplicat concurenței în domeniul căutărilor online și în magazinul de aplicații Google Play.

”Vom iniția imediat o Anchetă 301 împotriva practicii de JEFUIRE a Companiilor Americane”, a comunicat Trump pe platforma sa online Truth Social, referindu-se la capitolul 301 al Legii Comerțului din 1974.

”Uniunea Europeană va plăti un preț foarte mare pentru acest comportament ilegal și foarte ne-etic”, a scris liderul de la Casa Albă.