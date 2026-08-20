Elevii români care salvează vieți cu ajutorul inteligenței artificiale. Echipa Quantum Bits, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Litoralul românesc este marcat în fiecare vară de incidente tragice în care zeci de oameni își pierd viața în apele mării. O soluție imediată la această problemă acută vine din partea echipei de elevi Quantum Bits de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, creatorii AIDRONe. Acest sistem autonom de zbor folosește inteligența artificială pentru a supraveghea plajele și a alerta instantaneu echipajele de salvamari atunci când o persoană se află în pericol de înec. Grație acestei inovații tehnologice cu impact direct asupra siguranței publice, tinerii au fost selectați oficial în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Prin acest demers de anvergură, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României aduce în fața publicului adolescenții capabili să folosească știința pentru a rezolva probleme majore și urgente ale comunității.

Sub îndrumarea mentorului Mihai Popescu, liceenii au reușit să transforme tehnologia într-un instrument esențial pentru reducerea timpului de intervenție în situații critice. Performanța lor a fost recompensată cu Locul I și Marele Trofeu la competiția națională FIRST LEGO League. În cadrul acestui eveniment, ei au proiectat, construit și programat roboți capabili să execute misiuni de mare complexitate tehnică. Victoria absolută le-a asigurat participarea la Campionatul Internațional de Robotică de la Houston, din Statele Unite ale Americii, o scenă globală unde cei mai talentați tineri din lume își expun invențiile și proiectele de cercetare aplicată.

Viziunea practică a elevilor se extinde și către digitalizarea unor domenii care pot beneficia de avansult ehnologiei. Echipa a dezvoltat aplicația Stratum, un instrument software creat special pentru a sprijini munca de teren a arheologilor. Programul înlocuiește complet clasicele notițe pe hârtie și etichetele fizice folosite pe șantiere, permițând colectarea, organizarea și stocarea rapidă a datelor direct în mediul digital.