Eliminarea vizelor ar putea crește cu 40% numărul turiștilor ruși în China

Decizia autorităților chineze de a introduce un program pilot privind eliminarea vizelor pentru cetățenii ruși ar putea duce la o creștere de 30% până la 40% a călătoriilor în scop turistic și de afaceri, a estimat marți un organism reprezentativ din Rusia, transmite Bloomberg.

”Aspectele legate de vize au rămas o frână”, a spus Artur Muradyan, vicepreședintele Asociației tur-operatorilor ruși (ATOR) și directorul firmei Space Travel din Moscova. ”Călătoriile spre China devin la fel de accesibile ca și cele spre Turcia și Orientul Mijociu”, a adăugat Muradyan.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Afacerilor Externe, Guo Jiakun, a anunțat marți că programul pilot, vizând eliminarea vizelor pentru cetățenii ruși, va începe la 15 septembrie.

În 2024, numărul turiștilor ruși în China s-a dublat, până la 1,6 milioane vizite, de la 734.000 în 2023, potrivit lui Wang Rui, directorul Biroului chinez de turism de la Moscova.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a profitat de întâlnirea de marți cu omologul rus, Vladimir Putin, pentru a cere o intensificare a relațiilor dintre cele două țări, inclusiv pentru proiecte majore. Oficiali din ambele țări au semnat peste 20 de documente de cooperare bilaterală acoperind o gamă largă de domenii de la energie și până la inteligență artificială.

China a început să extindă programele de eliminare a vizelor pentru mai multe țări, în contextul în care încearcă să impulsioneze turismul. Cetățenii din Uzbekistan și Azerbaidjan pot călători fără vize în China începând din luna iunie, respectiv iulie.

”Este clar că China vrea să impulsioneze consumul intern. Toate aceste programe pentru a aduce mai mulți oameni în China, și a-i lăsa să își cheltuie banii acolo, fac parte dintr-o strategie mai amplă care vizează creșterea vânzărilor interne și a stimula economia”, a declarat Alexander Gabuev, director la Carnegie Russia Eurasia Center.