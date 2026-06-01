Radu Miruță: Armata Română spune că, deviată sau nedeviată, drona cu explozibil e responsabilitatea Rusiei

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, îi invită pe ruși să vină să vadă seria componentelor de la drona care s-a prăbușit în Galați, dacă dinspre Federația Rusă continuă ‘narativul’ conform căruia nu este a lor.

‘Fără niciun fel de dubiu (…), având în vedere rezultatul expertizei care tocmai s-a încheiat, această este o dronă de fabricație rusească. Dacă există voci în Federația Rusă care, și după aceste date, încearcă să spună că nu este a lor, eu îi invit să vină să-și ia seria componentelor și să-și găsească fabrica în care a fost produsă această dronă în Rusia. Cât timp este o dronă cu încărcătură explozivă, este în responsabilitatea celor care o lansează să se ocupe de traiectoria ei, astfel încât să nu intre în spațiul aerian unde, conform tratatelor internaționale, este interzis a intra’, a afirmat Miruță, duminică, la Digi24.

Ministrul a evidențiat că drona transporta aproximativ 30 de kilograme de trinitrotoluen, încărcătură care a explodat la impact, și a reiterat că Federația Rusă poartă responsabilitatea pentru incident.

‘Nu există scuză din partea Federației Ruse cu privire la motivul pentru care o dronă rusească, cu aproximativ 30 de kilograme de trinitrotoluen, substanță explozivă, a venit într-un spațiu aerian în care nu a avut voie și a produs explozia’, a subliniat ministrul Apărării.

El nu a precizat dacă drona a fost sau nu direcționată spre România, după ce președintele Nicușor Dan a susținut că a fost deviată de apărarea ucraineană și a intrat în spațiul aerian românesc.

‘Pe radarele noastre, vedem traseul acestei drone. Că ea a fost direcționată intenționat, că și-a pierdut comunicația, e o chestiune pe care noi n-avem de unde să o știm. (…) Armata Română nu îl contrazice pe președintele României, Armata Română spune doar că, în conformitate cu tratatele internaționale, că a fost deviată, că n-a fost deviată, este responsabilitatea Rusiei ca o dronă lansată din Rusia să nu ajungă în România’, a mai afirmat Miruță.

Probabil, a arătat el, se va face ‘o expertiză balistică (…) Probabil, Serviciul Român de Informații sau cine s-a ocupat de bucata asta are astfel de informații’.

‘Sunt foarte multe drone dintre cele care au căzut în România care sunt cu urme de gloanțe la expertiza care a fost făcută. Este posibil ca și aceasta să aibă urme de gloanțe. Datele pe care le-am primit (la Ministerul Apărării – n.r.) sunt cu privire la componență și sursă’, a mai spus Miruță.

Potrivit acestuia, discuția despre motivul schimbării direcției acestei drone ‘este o fentă în spațiul public, este o încercare de dezbatere a unui subiect care are mult mai puțină importanță’.

El a explicat că Articolul 4 din Tratatul NATO se referă la consultări între țări, iar România deja se află în această etapă din luna februarie.

‘Nu avem suficiente sisteme de apărare, nu am cerut până nu am demonstrat că ne facem treaba în România, și anume că am comandat astfel de sisteme de apărare’, a menționat el, explicând că România a solicitat temporar astfel de sisteme în februarie.

Sistemele temporare nu au venit pentru și celelalte țări care mută capabilități au procedură în parlament, a continuat el, dar și pentru că ‘nu se mută sisteme de apărare antiaeriană cum se cumpără pâine’.

Președintele Nicușor Dan a afirmat într-un interviu acordat postului BBC sâmbătă că nu există dubii că drona care a lovit blocul din Galați este una rusească, de tip GERAN2 și că aceasta a ajuns pe teritoriul românesc în urma unui incident legat de un atac asupra portului ucrainean Reni, în zona Dunării.

Șeful statului român a precizat că drona făcea parte dintr-un atac mai amplu. ‘Îi cunoaștem traiectoria de zbor. De fapt, aceasta făcea parte dintr-un roi de 43 de drone care au atacat portul Reni’, a spus el, subliniind că una dintre drone a fost deviată de apărarea ucraineană și a intrat ulterior în spațiul aerian românesc.