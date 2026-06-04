Eugen Tomac: Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat, joi, la Cotroceni, că va propune Legislativului ‘o echipă de specialiști’, și nu de politicieni.

‘Îmi doresc să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice democratice și prooccidentale din Parlament, pentru a învesti un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României. Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare, de aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic‘, a afirmat Tomac.

El a pus accent pe ideea de responsabilitate.

‘Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează. În acest spirit îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni’, a precizat Tomac.

Totodată, el a evidențiat că Executivul va menține direcția europeană, de consolidare a Parteneriatului Strategic cu SUA și a relației transatlantice.

Premierul desemnat a subliniat, de asemenea, că ‘doar o economie puternică poate susține bunăstarea pe care o merită cetățenii României’.

Astfel, fondurile PNRR, aderarea la OCDE ‘sunt obiective care au deja o rezonanță publică, dar acestea pot fi atinse doar dacă suntem serioși și credibili ca stat’, a spus Tomac.

De asemenea, el a declarat că garantarea securității țării și a cetățenilor rămâne o obligație fundamentală a statului român.

‘Nicio prosperitate nu este posibilă în absența ei. Avem un război la graniță și vedem impactul. Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali și, evident, cetățeanul va fi așezat în centrul fiecărui efort’, a transmis Eugen Tomac.