Eugen Tomac, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier.

Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor.

‘Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de prim-ministru. E un moment important’, a declarat Nicușor Dan la Cotroceni.

El s-a referit la actualele tensiuni din politică și a subliniat că ‘în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum’. Astfel, președintele a spus că a ales ‘singura soluție posibilă’, un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția pe care o doresc românii.

Eugen Tomac a fost desemnat să formeze noul Guvern, după ce Executivul condus de liberalul Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură pe 5 mai.

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE – Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan, intitulată ”STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului!”, a fost adoptată acum o lună de Parlament, cu 281 de voturi.