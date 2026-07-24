ACEA: Piața auto din UE a înregistrat o creștere de 5,7% în primul semestru; piața din România a stagnat

Cererea pentru automobile electrice a susținut piața auto din Uniunea Europeană în prima jumătate a acestui an, când înmatriculările de autoturisme de toate tipurile au înregistrat un avans de 5,7% în ritm anual, ajungând la 5,89 milioane de vehicule, a informat joi Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Asociația care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa a precizat că înmatriculările de vehicule electrice complet electrice în UE au crescut cu 40,5%, ajungând la 1,22 milioane unități în primul semestru, iar înmatriculările de mașini hibride plug-in au crescut cu 22,5%, până la 577.735 de unități. În schimb, vânzările de autoturisme echipate cu motoare pe benzină au scăzut cu 17,2% în primul semestru, până la 1,309 milioane unități, iar vânzările de autoturisme diesel s-au redus cu 16,5%, până la 439.592 unități.

În ceea ce privește marile piețe auto din UE, în Germania, vânzările de autoturisme au crescut cu 5,8% în primul semestru, în timp ce creșterea a fost semnificativ mai mare în Italia, cu un avans de 9,5%. Piața auto din Spania a înregistrat un avans de 5,2% iar în Franța, înmatriculările au crescut cu 1,8%.

Potrivit datelor ACEA, piața auto din România a stagnat în primul semestru al acestui an, în condițiile în care au fost înmatriculate 64.850 de autoturisme, de toate tipurile, aproape de cele 64.820 de unități înmatriculate în primul semestru al anului trecut.

În rândul principalilor constructori generaliști, grupul german Volkswagen a înregistrat o creștere a vânzărilor de 2,6% în primul semestru, până la 1,559 milioane de automobile. Stellantis, grupul-mamă al Fiat, Peugeot și Opel, a înregistrat un avans de 6%, în timp ce înmatriculările grupului Renault au scăzut cu 4,2%. Înmatriculările Dacia în UE au scăzut cu 8,8% în primul semestru, până la 262.511 unități.

Datele ACEA mai arată că mărcile chinezești cresc puternic pe piața din UE, cu un avans de 526,7% al înmatriculărilor Leapmotor în primul semestru, unul de 268,7% pentru Chery și unul de 168,2% pentru BYD.