Doar 29% dintre gospodăriile ce au declarat că le ajung veniturile și-au permis o săptămână de concediu în afara locuinței

Petrecerea unei săptămâni de concediu în afara locuinței a fost accesibilă, în 2025, doar pentru 29,4% din totalul gospodăriilor care au apreciat că pot face față cheltuielilor cu venitul de care dispun, în creștere raportat la 2024 (26,6%), iar vizionarea de spectacole de teatru sau cinema și-au permis doar 14,9% (12,0% în anul 2024), relevă datele Institutului Național de Statistică referitoare la nivelul de trai al românilor.

‘În general, pentru majoritatea gospodăriilor, nivelul veniturilor pe care le realizează și în special al celor care rămân la dispoziția gospodăriilor după efectuarea cheltuielilor pentru producția gospodăriei și pentru plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor etc. este foarte scăzut în raport cu cheltuielile pe care trebuie să le facă pentru satisfacerea nevoilor de consum’, indică INS.

Astfel, în anul 2025, conform aprecierii gospodăriilor, 81,2% din totalul acestora pot face față cheltuielilor cu venitul de care dispun, în creștere față de anul 2024, când se înregistrau 78,2%.

Numai 10,4% (8,2% în anul 2024) din totalul gospodăriilor care au apreciat că pot face față cheltuielilor cu venitul de care dispun și-au putut permite înlocuirea mobilei uzate și/sau demodate, 23,9% (20,8% în anul 2024) cumpărarea unor produse electrocasnice, iar 39,3% (35,6% în anul 2024) cumpărarea de haine noi.

‘Petrecerea unei săptămâni de concediu în afara locuinței a fost accesibilă pentru 29,4% (26,6% în anul 2024), iar vizionarea de spectacole de teatru sau cinema pentru 14,9% (12,0% în anul 2024)’, arată datele oficiale.

Frecvența celor care își pot permite, cu veniturile de care dispun, satisfacerea acestor nevoi este mult mai scăzută, pentru întreaga gamă a acestora, în cazul gospodăriilor al căror cap al gospodăriei are statutul de agricultor sau de șomer.

Lipsa resurselor financiare a determinat o mare parte a gospodăriilor să nu poată plăti la timp pentru întreținerea locuinței. Astfel, 48,5% din totalul acestor gospodării, 39,4% din gospodăriile din mediul urban și 54,5% din gospodăriile din mediul rural, nu au posibilitatea plății la timp a serviciilor legate de întreținerea locuinței.

Ponderea gospodăriilor al cărui cap al gospodăriei este o persoană cu statutul ocupațional de șomer care nu au putut face față cheltuielilor cu venitul net realizat, în anul 2025, a fost de 55,2%, dintre aceștia 74,1% nu și-au putut plăti la timp serviciile legate de întreținerea locuinței, această cifră ridicându-se la 76,8% în mediul urban.

Factura abonamentului pentru telefonie, TV, internet, servicii de streaming nu a putut fi achitată la timp de 4,7% din gospodăriile aflate în imposibilitatea de a plăti, ponderea acestora fiind de 4,6% în mediul urban și de 4,7% în mediul rural.

Din totalul gospodăriilor care nu pot face față cheltuielilor cu venitul total net lunar, ponderea gospodăriilor care au apelat la economii pentru a face față cheltuielilor curente a fost de 9,8%, a celor care au luat împrumuturi de la rude, prieteni sau alte persoane 2,7%, iar a celor care au avut nevoie de ajutoare financiare, fără obligația de restituire, de la rude, prieteni sau alte persoane a fost de 8,4% (16,4% în cazul gospodăriilor al căror cap al gospodăriei are statutul de șomer).

Muncă suplimentară pentru obținerea resurselor necesare pentru a face față cheltuielilor curente a fost prestată de 9,1% din totalul gospodăriilor, proporția fiind mai mare în cazul celor al căror ‘cap’ are statutul de agricultor (30,4%) și de șomer (31,5%).