Eurostat: Prețurile produselor agricole în UE au crescut cu 3% în 2025

Estimările preliminare pentru 2025 sugerează că prețul mediu al produselor agricole obținute de fermierii din UE la poarta fermei a crescut cu 3% în 2025, comparativ cu 2024, conform informațiilor publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Prețul mediu al bunurilor și serviciilor consumate în agricultură (care nu au legătură cu investițiile, cum ar fi energia, îngrășămintele și furajele) a crescut mai modest, cu mai puțin de 1% în 2025, comparativ cu 2024.

Expansiunea prețurilor produselor agricole în UE vine după un ușor declin în 2024, care urmează după o serie de creșteri din 2021 în 2023.

Modificările prețurilor în 2025 au variat semnificativ în rândul diferitelor mărfuri agricole. Creșteri semnificative au fost la bovine (26%) și ouă (23%) și moderate în cazul fructelor și al laptelui (fiecare cu 10%) și păsări de curte (9%). În contrast, au scăzut semnificativ prețurile la ulei de măsline (minus 37%) și cartofi (minus 22%) și mai puțin important la porci (minus 6%) și cereale (minus 1%).

Anul acesta, prețul laptelui a fost mai ridicat decât în 2024 în toate statele membre UE, exceptând Grecia, unde a scăzut cu 3%. Cele mai importante creșteri de prețuri au fost observate în Danemarca (21%), Estonia (20%), Lituania și Cehia (fiecare cu 17%).

În privința prețurilor medii ale produselor care nu au legătură cu investițiile, cea mai mare creștere s-a înregistrat la îngrășăminte și amelioratori de sol (5%) și cheltuielile din domeniul veterinar (3%). În contrast, cel mai sever declin a fost la energie și lubrifianți (minus 2%).