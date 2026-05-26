Eurostat: România, Spania și Polonia, statele membre UE unde au scăzut prețurile la benzină, în aprilie

Prețurile la motorină și benzină în UE au crescut în aprilie comparativ cu luna precedentă cu 7,9% și, respectiv, cu 2,4%, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În cazul prețurilor la benzină, 23 state membre UE au raportat creșteri, care au variat de la 12,9% în Slovenia la 1,3% în Irlanda, în timp ce România (minus 1,2%), Spania (minus 4,6%) și Polonia (minus 6,1%) au raportat scăderi în aprilie comparativ cu luna precedentă.

La motorină, prețurile au crescut în toate statele membre UE între martie și aprilie 2026. Cele mai mari creșteri au fost în Slovenia (23,5%), Bulgaria (19,5%) și Cipru (18%), iar cele mai reduse în Polonia (1,9%), România (2,3%) și Bulgaria (2,6%).

Datele Eurostat arată că în aprilie, prețurile la motorină au crescut în UE cu 33,7% comparativ cu perioada similară din 2025, în timp ce în martie s-a înregistrat un avans de 19,8%. De asemenea, în ritm anual, prețurile la benzină au crescut în UE cu 13,6% în aprilie, în timp ce în martie s-a înregistrat un avans de 9,4%.

Prețul combustibililor și lubrifianților pentru transport personal în UE a crescut cu 20,8% în aprilie, comparativ cu perioada similară din 2025, după un avans de 12,9% în martie.

În aprilie, prețul combustibililor și lubrifianților pentru transport personal în UE a crescut în toate statele membre UE. Cele mai mari creșteri au fost în Luxemburg (33,8%), Franța și Suedia (ambele cu 29,3%), Letonia (28,1%) și Bulgaria (27,8%), iar cele mai reduse în Ungaria (1,5%), Polonia (8,8%) și Italia (12,9%). În România creșterea a fost de aproape 25%.