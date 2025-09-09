Eurostat: Prețurile produselor agricole în UE au crescut cu 5,6% în trimestrul doi din 2025

Prețul mediu al produselor agricole obținute de fermierii din UE la poarta fermei a crescut cu 5,6% în trimestrul doi din 2025, comparativ perioada similară din 2024, confirmând tendința crescătoare după o perioadă de declin, arată datele publicate marți de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Prețurile la ouă (27,8%), fructe (21,1%) și lapte (13,3%) în UE au crescut semnificativ în trimestrul doi din 2025, comparativ perioada similară din 2024, în timp ce au scăzut prețurile la ulei de măsline (minus 39,9%) și cartofi (minus 29,1%).

Prețul mediu al produselor agricole a crescut în majoritatea statelor membre UE în trimestrul doi din 2025, exceptând Grecia (minus 0,1%). Cel mai semnificativ avans s-a înregistrat în Letonia (21,8%), Irlanda (21,1%) și Luxemburg (18,4%). În România creșterea a fost sub 15%.

Și prețul mediu al bunurilor și serviciilor consumate în agricultură (care nu au legătură cu investițiile, cum ar fi energia, îngrășămintele și furajele) a crescut cu 0,4% în trimestrul doi din 2025, comparativ perioada similară din 2024.

În privința prețurilor medii ale produselor care nu au legătură cu investițiile, 17 state membre UE au raportat creșteri în trimestrul doi din 2025, comparativ perioada similară din 2024. Cel mai semnificativ avans a fost în Țările de Jos (6,1%), Ungaria (5,6%) și Austria (2,9%), iar cel mai sever declin în Cipru și Bulgaria (ambele cu minus 3,4%) și România (minus 3,1%).

Pe acest segment, cea mai mare creștere a prețurilor s-a înregistrat la îngrășăminte și amelioratori de sol (5,6%) și cheltuielile din domeniul veterinar (3,3%). În contrast, cel mai sever declin a fost la energie și lubrifianți (minus 5,8%).