China amenință cu represalii dacă UE extinde barierele comerciale

China a avertizat Uniunea Europeană împotriva impunerii de noi restricții comerciale în urma unei discuții interne a UE privind relațiile cu Beijingul, declarând că va răspunde ferm oricăror noi măsuri pe care le consideră discriminatorii, relatează dpa.

Ministerul Comerțului din China a emis sâmbătă o declarație conform căreia UE ar trebui să susțină liberul schimb și concurența loială și să respingă protecționismul și acțiunile unilaterale.

Beijingul a adăugat că, dacă Bruxellesul introduce ‘instrumente comerciale unilaterale’ sau restricții discriminatorii, China va ‘riposta decisiv’ și va lua ‘măsuri eficiente’ pentru a-și apăra interesele.

Avertismentul a venit după ce Comisia Europeană a purtat vineri discuții interne asupra politicilor comerciale în privința relațiilor UE-China.

Nu s-au luat decizii în cadrul reuniunii, care avea ca scop alimentarea discuțiilor de la o viitoare reuniune a G7, principalele națiuni industrializate, și de la un summit al UE la mijlocul lunii iunie.

În urma discuțiilor, Comisia a declarat că China rămâne un partener important și că dialogul va continua.

Cu toate acestea, Bruxellesul a adăugat că starea actuală a relațiilor comerciale și a investițiilor ‘nu este sustenabilă’, invocând legăturile tot mai mari dintre preocupările economice și cele de securitate și solicitând ‘un răspuns mai robust și mai coerent’ din partea UE.

Beijingul a declarat că rămân deschise canalele de comunicare cu blocul comunitar și a indicat că există discuții în desfășurare privind stabilirea unui mecanism de consultare pentru comerț și investiții.

Relațiile dintre cele două părți au fost tensionate din cauza tarifelor UE asupra vehiculelor electrice chinezești, a investigațiilor reciproce privind practicile de piață și a controalelor chineze la exporturile de materii prime cheie.