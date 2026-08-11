Eforturile de combatere a evaziunii fiscale și contrabandei trebuie dublate de reguli clare și instrumente legislative adecvate, iar noile prevederi privind transportul în România al produselor accizabile cumpărate din alte state membre UE introduc criterii temporale pentru delimitarea transporturilor destinate consumului propriu de cele care pot avea caracter comercial, a afirmat luni ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Eforturile de combatere a evaziunii și contrabandei trebuie dublate de reguli clare și instrumente legislative adecvate.

Am introdus săptămâna trecută, printr-un ordin al Autorității Vamale Române și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, noi reguli pentru transportul în România al produselor accizabile cumpărate din alte state membre UE de către persoanele fizice. Până acum, legislația stabilea anumite limite cantitative pentru transportul în România al acestor produse, dar nu definea clar și perioada în care acestea puteau fi transportate. Aceasta însemna că aceeași cantitate de produse putea fi adusă în România în mod repetat, chiar și zilnic, sub pretextul consumului propriu. ANAF și Vama instituie acum reguli clare și criterii obiective. Astfel, pentru produsele din tutun, într-un interval de 40 de zile de la ultima constatare înregistrată, cantitățile transportate nu pot depăși limitele legale, iar pentru băuturile alcoolice, limita de referință în care este permis transportul cantităților permise în România se stabilește la un an’, a scris Nazare pe Facebook.

El a menționat că noile reguli se aplică transporturilor realizate pentru uz propriu, în scop personal și necomercial. Regulile intervin pentru a preveni situațiile în care transporturile repetate care, prin frecvență și cantitate, pot indica desfășurarea unei activități economice, inclusiv ilicite, sunt tratate ca simple cumpărături destinate consumului personal.

Totodată, noul ordin stabilește sancțiuni clare: depășirea limitelor prevăzute poate atrage amenzi între 20.000 și 100.000 de lei, precum și confiscarea produselor. În plus, la nivelul Autorității Vamale Române se instituie Registrul electronic de evidență a introducerilor ocazionale de produse accizabile, astfel încât autoritățile să poată avea o evidență și o trasabilitate clară privind istoricul transporturilor și să aplice aceleași reguli, în mod unitar, tuturor.

‘Ce obținem prin acest nou set de reguli? Menținem dreptul românilor de a cumpăra produse supuse accizelor, pentru consum propriu, dintr-un alt stat UE, în limitele cantitative legale – adăugând criterii temporale clare, pentru a delimita transporturile ocazionale de cele care pot avea caracter comercial. Închidem însă, în același timp, portițele prin care cumpărăturile declarate ‘pentru uz personal’ pot reprezenta, în realitate, activități comerciale nefiscalizate sau forme de contrabandă. Lupta cu evaziunea fiscală și contrabanda înseamnă mai mult decât control. Înseamnă legi clare, instrumente de monitorizare și capacitatea autorităților de a interveni eficient acolo unde apar abuzuri. În același timp, susținem consumul local, contribuabilii corecți și operatorii economici care își plătesc taxele și accizele și care trebuie să concureze într-un mediu fiscal echitabil și protejăm veniturile bugetului de stat’, a mai scris Alexandru Nazare.