Marea Britanie aprobă pastila pentru slăbit Foundayo a Eli Lilly, prima autorizare din Europa

Autoritatea britanică de reglementare a medicamentelor a autorizat luni Foundayo, pastila pentru slăbit dezvoltată de Eli Lilly, pentru controlul greutăţii şi tratamentul diabetului de tip 2, Marea Britanie devenind prima ţară din Europa care aprobă medicamentul, potrivit Reuters.

Acţiunile Eli Lilly au crescut cu 2,5% luni, după anunţarea deciziei.

Foundayo se administrează o dată pe zi

Foundayo este un medicament din clasa GLP-1, administrat sub formă de comprimat o dată pe zi. Acesta ţinteşte hormonul GLP-1, implicat în reglarea apetitului şi a glicemiei.

Autorizarea britanică extinde competiţia de pe piaţa extrem de profitabilă a tratamentelor pentru obezitate, dominată în prezent de Eli Lilly şi compania daneză Novo Nordisk.

Medicamentul Lilly a fost deja aprobat şi lansat în Statele Unite în aprilie, unde a început să câştige teren.

Medicamentul nu este disponibil deocamdată prin NHS

Agenţia britanică pentru medicamente, MHRA, a precizat că autorizarea nu înseamnă că Foundayo va putea fi obţinut imediat prin sistemul public britanic de sănătate.

„Deşi acest comprimat este aprobat pentru utilizare în Marea Britanie, în prezent nu este disponibil prin NHS”, a transmis autoritatea.

Eli Lilly nu a oferit imediat informaţii privind preţul medicamentului sau momentul în care acesta va deveni disponibil în Marea Britanie.

Lilly încearcă să recupereze avantajul Novo Nordisk pe piaţa pastilelor

Foundayo intră în competiţie directă cu pastila Wegovy a Novo Nordisk, care beneficiază în prezent de un avans pe piaţa americană.

Deşi medicamentul oral al Eli Lilly a câştigat teren în SUA după lansarea din aprilie, acesta se află încă în urma Wegovy în segmentul tratamentelor GLP-1 administrate sub formă de comprimate.

Aprobarea din Marea Britanie oferă însă Lilly un avantaj important în Europa, unde Foundayo devine prima sa pastilă pentru slăbit autorizată pe o piaţă europeană şi deschide calea pentru extinderea medicamentului pe continent.

Competiţia dintre Eli Lilly şi Novo Nordisk se mută astfel tot mai mult de la tratamentele injectabile la medicamentele orale pentru obezitate, o piaţă considerată esenţială pentru următoarea etapă de creştere a industriei GLP-1.