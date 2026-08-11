Primăria Bucureşti anunţă că peste 70 de kilometri de reţele din subteran sunt modernizate odată cu cei 50 km de şină de tramvai

Primăria Bucureşti anunţă, luni, că peste 70 de kilometri de reţele din subteran sunt modernizate odată cu cei 50 km de şină de tramvai. Când au început lucrările s-a constatat că multe dintre reţele nu erau acolo unde se credea că sunt, ceea ce a întârziat şantierele. S-au descoperit inclusiv vestigii pe care trebuie să le analizeze Ministerul Culturii. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că preferă ca lucrările să dureze mai mult, dar să fie făcute corespunzător, astfel reţelele subterane să nu necesite noi lucrări în anii viitori.

„Peste 70 de kilometri de reţele din subteran modernizăm, odată cu cei 50 km de şină de tramvai! Se află sub şine, într-un adevărat hăţiş, şi de multe ori ne blochează înaintarea. Este motivul pentru care, câteva săptămâni, nu vedeţi muncitori pe unele porţiuni de şantier”, anunţă, luni, Primăria Bucureşti.

Instituţia precizează că există toată documentaţia pentru modernizarea şinelor de tramvai, însă complexitatea lucrărilor şi imprevizibilul sunt date de reţelele din subteran.

„Dacă aveam de lucru doar la şina de tramvai, era simplu, terminam într-un an de zile. Dar trebuie să modernizăm şi ce e în subteran. Că nu vrem ca peste doi ani să ne trezim că se sparge o ţeavă şi desfacem tot ca să ajungem la ea, că ar fi bani aruncaţi pe fereastră. Prefer să dureze mai mult, dar să aplicăm soluţia corectă, să facem lucrări de calitate care să reziste zeci de ani de acum înainte”, a explicat primarul general, Ciprian Ciucu.

Primăria Bucureşti vorbeşte, de asemenea, despre principalele trei provocări.

„Înainte de a da ordinul de începere a unui şantier, facem aşa-numitul „plan coordonator de reţele”, asumat de toţi operatorii (Apa Nova, Distrigaz, Termoenergetica etc.). Conform acestuia, constructorul ştie poziţia exactă a ţevilor din subteran. Cel puţin aşa ar trebui! Însă planul de pe hârtie contravine cu realitatea din teren. Odată dezafectată şina veche şi intrate utilajele pentru săpături, descoperim că ţevile pe care le credeam undeva sunt la câţiva metri distanţă, iar altele ies la iveală din locuri de unde nu ne aşteptam”, au transmis oficialii Primăriei Bucureşti.

Instituţia explică faptul că s-au descoperit inclusiv vestigii pe care trebuie să le analizeze Ministerul Culturii.

Toate aceste „neprevăzute” din teren blochează lucrările pentru câteva săptămâni, chiar luni.

A doua provocare este că subteranul oraşului este împânzit de reţele, ca o adevărată pânză de păianjen.

„Căutăm, pe cât posibil, să le deviem de sub noua şină de tramvai, însă de multe ori e imposibil. Fizic, nu este spaţiu pe străzile înguste. Le modernizăm concomitent, însă acest lucru necesită o foarte bună coordonare cu toţi operatorii de reţele”, a mai precizat primăria.

La aceste provocări de ordin tehnic se adaugă capriciile vremii: „Atunci când plouă abundent, solul se îmbibă cu apă, iar utilajele nu pot intra o vreme, până se drenează. Este un alt motiv pentru care, luna trecută, am avut şantiere pe care nu am putut intra, câteva zile”.

„Ştim că şantierele înseamnă disconfort, trafic şi răbdare pusă la încercare. Ştim şi că, atunci când vedeţi o zonă în care lucrările par să fi stagnat, este firesc să vă întrebaţi de ce. Dar, dincolo de ceea ce se vede la suprafaţă, în subteran se construieşte fundaţia unei infrastructuri care trebuie să funcţioneze bine pentru zeci de ani”, a mai transmis Primăria Bucureşti.