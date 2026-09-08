Exporturile Germaniei au scăzut în iulie, pentru prima dată în ultimele șase luni

Exporturile Germaniei au scăzut în mod surprinzător în luna iulie, punând capăt unei serii de creșteri lunare care a început în februarie, dar, cu toate acestea, excedentul comercial al primei economii europene a înregistrat o urcare peste așteptări, datorită unei reduceri bruște a importurilor, arată datele oficiale publicate marți, informează DPA.

Oficiul federal de statistică a informat că exporturile Germaniei au scăzut cu 0,8% în iulie față de luna precedentă, după o creștere cu 0,9% în luna iunie. Similar, importurile Germaniei au scăzut cu 5,7%, inversând creșterea cu 4,5% din iunie. Drept urmare, excedentul comercial al Germaniei a urcat până la 21,3 miliarde de euro în iulie, de la 15,4 miliarde de euro în iunie.

Analiștii se așteptau la un excedent al balanței comerciale a Germaniei de 16 miliarde de euro în luna iulie. Comparativ, în luna iulie a anului trecut, excedentul Germaniei a fost de 16,8 miliarde de euro.

În luna iulie, comparativ cu iunie, exporturile germane în țările UE au scăzut cu 1,6%, iar importurile din aceste țări s-au redus cu 6,1%.

Majoritatea exporturilor germane în iulie au fost direcționate în Statele Unite, livrările crescând cu 19,1%, în timp ce exporturile în Marea Britanie și China au scăzut cu 7,2%, respectiv 9,5%.

Pe de altă parte, cele mai multe importuri ale Germaniei în luna iulie au provenit din China. Cu toate acestea, importurile din China au scăzut cu 7,5%, cele din SUA cu 8,2%, iar cele din Marea Britanie cu 1%.

Germania este principalul partener comercial al României. La nivelul UE, Germania este principala destinație a bunurilor exportate de 17 state membre și una dintre primele trei destinații pentru 22 de state membre.

România se menține pe locul 17 în clasamentul partenerilor comerciali ai Germaniei, volumul schimburilor comerciale de mărfuri (importuri și exporturi) între cele două țări, în perioada ianuarie – iunie 2026, fiind de 21,4 miliarde euro, în creștere ușoară, cu 1,3%, potrivit datelor Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane (AHK România).