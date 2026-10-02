Florin Jianu, președinte IMM România: Ne propunem ca România să devină un nucleu pentru extinderea UE

Suceava a găzduit astăzi una dintre cele mai importante întâlniri ale mediului de afaceri din România. Peste 200 de antreprenori și 30 de speakeri de top au căutat soluții pentru ca impactul actualului context, tot mai dificil pentru companii, să fie cât mai atenuat. Antena 3 CNN și IMM România au dat voce întreprinzătorilor care țin economia în viață, iar în cadrul întâlnirii au fost discutate strategii de dezvoltare, soluții de finanțare și de creștere a locurilor de muncă, precum și accesul la resurse și tehnologii noi.

Prezent în cadrul conferinței, Florin Jianu, președintele IMM România, a vorbit despre succesul edițiilor anterioare ale Intelligent Money Academy și despre proiectele IMM România, printre care și cel prin care România devine un nucleu pentru extinderea UE.

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Matematician de profesie fiind, inducția matematică ne arată că dacă două cazuri se aplică pentru o anumită ipoteză, atunci poți să generalizezi. Acest tip de eveniment(Intelligent Money Academy, n.red.) pe care l-am început la Galați, apoi am fost la Craiova, la Ploiești și Baia Mare, au fost evenimente de real succes, care au adus informație, care au adus componentă de educație și evenimente cu feedback și intervenții bune din partea antreprenorilor. Suntem azi la Suceava, într-o sală plină de antreprenori – prezenta colegilor noștri, președinte le de onoare, dl. profesor universitar doctor Ovidiu Nicolescu, dar și ceilalți veniți din toate regiunile țării, dar și a tinerilor antreprenori. Asta ne dă încredere că România nu doar că are un prezent, dar are și viitor. Organizația noastră de la Suceava e puternică, relevantă, vine cu propuneri corecte, de la dânșii a plecat propunerea ca pentru următoarea perioadă programatică să existe fonduri dedicate special zonei de graniță cu conflictul din Ucraina. Suntem într‐un județ de graniță, România are cea mai lungă graniță cu Ucraina și zonele afectate nu sunt doar cele de conflict – turiștii și investitorii sunt mai puțini.

Mesajul nostru trebuie să fie unul pozitiv, de încredere, și aș începe cu câteva vești pozitive. În primul rând ieri guvernul, la solicitarea IMM România, a dat o HG prin care prorogă termenul de schimbare a codurilor CAEN cu încă șase luni. Un alt lucru bun, am reușit să refacem în Parlament un grup de sprijin pentru IMM-uri, cu care am avut deja o primă întâlnire și avem deja rezultate concrete. O altă veste pozitivă vine de ieri, a fost prima noastră inițiativă în România – noi ne propunem ca țara noastră să devină un nucleu pentru extinderea UE. Trebuie să jucăm un rol regional. Chiar dacă nici guvern activ nu avem, nu înseamnă că viața noastră nu trebuie să meargă mai departe. Am strâns toate țările care sunt în proces de aderare și am început să vorbim despre experiența noastră, despre beneficii și provocări și despre cum îi putem ajuta”, a declarat Florin Jianu în cadrul conferinței.