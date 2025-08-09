Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 170,8 miliarde lei, în iunie

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025, în creștere cu 19% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2024, potrivit statisticii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

‘Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 93% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la BVB.’, menționează ASF.

Conform sursei citate, contribuțiile încasate în luna iunie 2025 au fost în valoare de 1,93 miliarde lei, în timp ce contribuția medie a fost 431 lei.

La finalul lunii iunie, titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 113,34 miliarde de lei, respectiv 66,3%. Pe locul doi se aflau acțiunile, cu 40,44 miliarde de lei (23,7%), iar pe poziția a treia obligațiunile corporative, cu 6,83 miliarde de lei (4% din total active).

ASF precizează că fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.383.408 participanți în iunie 2025.

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN și Vital.